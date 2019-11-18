Пн, 18.11.2019
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В таллиннском ТЦ творятся чудеса! «Кошкин дом» помогает котикам найти любящих хозяев
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО!

Никто не хочет чувствовать себя одиноким… Особенно, если речь идет о маленьких комочках счастья – наших четвероногих друзьях! Они совсем беззащитные и безобидные, а главное, они умеют искренне и всем сердцем любить. 

О животных, которые ищут любящую семью, нередко вспоминают в канун праздников, но в магазине KIKA уверены – совершенно не обязательно ждать какого-то знаменательного дня для того, чтобы найти верного друга. Именно так появилась идея создания «Кошкиного дома», который расположен в магазине KIKA в торговом центре Mustika в Таллинне. 

«Кошкин дом» представляет из себя небольшую, но очень уютную комнату с прозрачной стеной, через которую можно наблюдать за ее жителями. Кстати, котики, которые преимущественно прибывают в магазин из Ида-Вирумаа, являются подопечными MTÜ NELI KÄPPA. Все они привиты, чипированы и имеют паспорта. За котиков новым хозяевам платить не придется, главное — готовность подарить животному свою любовь и заботу. 

Кстати, в «Кошкин дом» можно наведаться в гости, чтобы познакомиться с ее обитателями, что мы и сделали!

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