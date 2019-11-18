В таллиннском ТЦ творятся чудеса! «Кошкин дом» помогает котикам найти любящих хозяев

О животных, которые ищут любящую семью, нередко вспоминают в канун праздников, но в магазине KIKA уверены – совершенно не обязательно ждать какого-то знаменательного дня для того, чтобы найти верного друга. Именно так появилась идея создания «Кошкиного дома», который расположен в магазине KIKA в торговом центре Mustika в Таллинне.

«Кошкин дом» представляет из себя небольшую, но очень уютную комнату с прозрачной стеной, через которую можно наблюдать за ее жителями. Кстати, котики, которые преимущественно прибывают в магазин из Ида-Вирумаа, являются подопечными MTÜ NELI KÄPPA. Все они привиты, чипированы и имеют паспорта. За котиков новым хозяевам платить не придется, главное — готовность подарить животному свою любовь и заботу.

Кстати, в «Кошкин дом» можно наведаться в гости, чтобы познакомиться с ее обитателями, что мы и сделали!