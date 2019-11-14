Осторожно, слишком мило! Невеста прославилась в Сети из-за щенков на свадьбе
Животных во время официальной церемонии держали подруги девушки.
Американка по имени Энди Ондина решила посвятить важнейшее событие своей жизни защите животных. Девушка пригласила на свою свадьбу щенков из приюта. Животных во время официальной церемонии держали подруги Ондины.
Невеста утверждает, что таким образом она хотела доказать, что семья важна не только для людей, но и для животных. Гости мероприятия могли сразу же написать заявления об усыновлении этих маленьких четвероногих. Как стало известно позже, почти все щенки нашли себе хозяев.
Впрочем, такая выходка и не сравнится со случаем в Бразилии, где ранее в этом году прошла необычная свадебная церемония без жениха. Таким образом, 38-летняя Жуссара Дутра Коту стала первой в стране женщиной, которая вышла замуж за саму себя.