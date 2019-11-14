Два года после смерти Задорнова: что стало с могилой сатирика в Юрмале?

10 ноября 2017 года на 70-м году жизни умер известный сатирик Михаил Задорнов. Русский TVNET сделал обзор событий последних двух лет, а также побывал на могиле артиста в Яундубулты, пишет rus.tvnet.
Могила сатирика в Юрмале
После трагического события прошло два года. Артист долго сражался с онкологическим заболеванием, но оно оказалось сильнее. Русский TVNET побывал на могиле сатирика в Юрмале на кладбище в Яундубулты. Именно там, рядом с отцом, он и хотел быть похороненным.
Стоит отметить, что могила не заброшена. Территория ухожена, на надгробии и вокруг памятника стоит много живых цветов.
Видно, что поклонники помнят и любят своего знаменитого земляка.
Галерея: На могиле писателя-сатирика Михаила Задорнова, 2019 год
Наследство Михаила Задорнова
Ранее СМИ сообщали, что сестра Задорнова Людмила отказалась от «имущественных ссор по поводу наследства». Писатель-сатирик перед смертью уже распределил наследство так, чтобы не обидеть никого из близких.
Издание StarHit.ru выяснило, как было распределено наследство.
Первой жене Велте досталась московская квартира за 29 миллионов рублей (около 409 тысяч евро), дорогая иномарка и дом в Юрмале стоимостью 15 миллионов рублей (около 211 тысяч евро).
Вторая супруга Елена Бомбина получила подмосковный дом, который оценивается в 60 миллионов (около 847 тысяч евро) и квартира в Москве. Авторские права на сто миллионов рублей (почти 1,5 миллиона евро) юморист поделил между женщинами поровну.
Старшей сестре Задорнов завещал библиотеку в Риге.
В эфире программы «Звезды сошлись» дочь сатирика Елена рассказала, что тогда, когда отцу требовалось лечение, ей пришлось продать свою квартиру в Юрмале. Здание библиотеки им с мамой пришлось обменять на другое, теперь оно гораздо меньше. Но дочь не огорчается и подчеркивает, что открывает библиотеку в Москве.
Особняк в Юрмале сейчас пустует, но иногда его на лето снимают знаменитости.
Все ценности родные Задорнова увезли в Москву, но сохранили все в таком виде, в каком было при жизни писателя.
"Но где бы, товарищ, ты ни был, Мы вместе учились в МАИ. Недаром кусочек лазурного неба Сияет у нас на груди. Пусть вдаль разбегутся дороги, Судьба инженера видна. Но были и мы козероги, Об этом забыть нам нельзя! Забыть, как зачеты сдавали, Забыть наш любимый МАИ. Ты помнишь, как водку из банок хлебали Из-под баклажанной икры?"(автор неизвестен) #задорнов #михаилзадорнов #память #папа #дочь #скучаю #люблю #папинадочка #маи #москва #институт #jelenazadornova #еленазадорнова
Суд первой жены сатирика Велты против Первого канала.
Велта Задорнова потребовала взыскать с Первого канала 4,5 миллиона рублей (почти 60 тысяч евро) за нарушение исключительного права на использование выступления «Умом Россию не понять». Известно, что канал дважды транслировал это выступление - 21 июля и 10 ноября 2018 года. В итоге, согласно постановлению суда, Велта Задорнова получила 3,75 миллиона рублей (более 52 тысяч евро).
Молодая муза Михаила Николаевича
Спустя год после его смерти Михаила Задорнова актриса Марина Орлова, с которой сатирик записывал песни, объявила, что состояла с артистом в особых отношениях. Девушка подчеркивала, что он даже подарил ей книгу со своим автографом.
Но вдова сатирика Елена Бомбина опровергла версию девушки. На программе "Сегодня вечером" женщина заявила, что молодая актриса лжет и лишь хочет попиариться на имени ее покойного супруга. Елена доказала, что автограф принадлежал совсем не Задорнову, а латвийскому певцу Брендону Стоуну. Исполнитель полностью подтвердил ее слова.
Марина позже объяснила журналистам, что вовсе не хотела пиариться на имени Михаила Николаевича. Она уже добилась успеха и не нуждалась ни в чьей помощи. Марина Орлова успела сняться в двух голливудских фильмах и нескольких российских сериалах.
Чуть позже в СМИ появилось имя еще одной музы Задорнова. Ей себя назвала актриса Наталия Москвина. Женщина утверждала, что долгое время пыталась заставить артиста лечиться и заботиться о себе. Она убеждала журналистов, что была вместе с сатириком с 2015 года.
Напомним, писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года. Артист долго боролся с онкологическим заболеванием. Он старался скрывать от поклонников свою болезнь.
Галерея: Прощание с писателем и сатириком Михаилом Задорновым