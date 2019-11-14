Два года после смерти Задорнова: что стало с могилой сатирика в Юрмале?

Могила сатирика в Юрмале

После трагического события прошло два года. Артист долго сражался с онкологическим заболеванием, но оно оказалось сильнее. Русский TVNET побывал на могиле сатирика в Юрмале на кладбище в Яундубулты. Именно там, рядом с отцом, он и хотел быть похороненным.

Стоит отметить, что могила не заброшена. Территория ухожена, на надгробии и вокруг памятника стоит много живых цветов.

Видно, что поклонники помнят и любят своего знаменитого земляка.

Галерея: На могиле писателя-сатирика Михаила Задорнова, 2019 год

Наследство Михаила Задорнова

Ранее СМИ сообщали, что сестра Задорнова Людмила отказалась от «имущественных ссор по поводу наследства». Писатель-сатирик перед смертью уже распределил наследство так, чтобы не обидеть никого из близких.

Издание StarHit.ru выяснило, как было распределено наследство.

Первой жене Велте досталась московская квартира за 29 миллионов рублей (около 409 тысяч евро), дорогая иномарка и дом в Юрмале стоимостью 15 миллионов рублей (около 211 тысяч евро).

Вторая супруга Елена Бомбина получила подмосковный дом, который оценивается в 60 миллионов (около 847 тысяч евро) и квартира в Москве. Авторские права на сто миллионов рублей (почти 1,5 миллиона евро) юморист поделил между женщинами поровну.

Старшей сестре Задорнов завещал библиотеку в Риге.

В эфире программы «Звезды сошлись» дочь сатирика Елена рассказала, что тогда, когда отцу требовалось лечение, ей пришлось продать свою квартиру в Юрмале. Здание библиотеки им с мамой пришлось обменять на другое, теперь оно гораздо меньше. Но дочь не огорчается и подчеркивает, что открывает библиотеку в Москве.

Особняк в Юрмале сейчас пустует, но иногда его на лето снимают знаменитости.

Все ценности родные Задорнова увезли в Москву, но сохранили все в таком виде, в каком было при жизни писателя.

Суд первой жены сатирика Велты против Первого канала.

Велта Задорнова потребовала взыскать с Первого канала 4,5 миллиона рублей (почти 60 тысяч евро) за нарушение исключительного права на использование выступления «Умом Россию не понять». Известно, что канал дважды транслировал это выступление - 21 июля и 10 ноября 2018 года. В итоге, согласно постановлению суда, Велта Задорнова получила 3,75 миллиона рублей (более 52 тысяч евро).