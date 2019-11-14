Еще одна неудача постигла Ригу: концерт Энрике Иглесиаса отменен

5 декабря в Риге должен был состояться концерт испанского певца Энрике Иглесиаса (Enrique Igleasias). Планировалось, что артист посетит Латвию в рамках мирового тура All the hits Live, пишет Rus.TVNET.lv.
"Продажа билетов на это мероприятие была приостановлена. Покупатели, которые приобрели билеты через интернет, получат дополнительную информацию по электронной почте до 15 ноября. Она будет опубликованы на сайте www.bilesuserviss.lv", - написано на странице мероприятия на сайте Biļešu serviss.
Планировалось, что музыкант приедет в Латвию для мирового концертного тура All the Hits Live и исполнит свои самые известные хиты. Об этом заявило концертное агентство ART BG.
Интересно, что на официальном сайте музыканта не было опубликовано никакой информации об объявленном концерте или других концертах Иглесиаса, объявленных на сайте ART BG.
Другие СМИ Латвии написали сразу, что концерт артиста отменен.