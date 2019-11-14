Еще одна неудача постигла Ригу: концерт Энрике Иглесиаса отменен

"Продажа билетов на это мероприятие была приостановлена. Покупатели, которые приобрели билеты через интернет, получат дополнительную информацию по электронной почте до 15 ноября. Она будет опубликованы на сайте www.bilesuserviss.lv", - написано на странице мероприятия на сайте Biļešu serviss.