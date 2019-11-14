А что скажет Кейт? Принца Уильяма застукали за поцелуем с известной певицей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на большинстве мероприятий появляются вместе. Однако изредка супруги все-таки выходят в свет в одиночестве. Так, вчера, 13 ноября, Уильям появился на юбилейном вечере Centrepoint, который на протяжении 50 лет занимается проблемой бездомных. Для вечера принц выбрал бархатный пиджак изумрудного цвета.

Правда, больше, чем наряд Уильяма, внимание общественности привлекло поведение внука Елизаветы II. Так, принц вел себя в этот раз, как никогда, свободно и даже нарушил несколько раз королевский протокол.