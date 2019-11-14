Ильвес показала, как занимается любовью с новым мужем (постельные фото)

«Любить и быть любимой - одни из самых лучших вещей на земле, это стоит хоть раз испытать в жизни», - пишет Сильвия Ильвес.

На фотографии в Instagram их вдохновила художница Йоко Оно и рок-певец Джон Леннон.

Пауль Нейтсвом уверен, что между мужчиной и женщиной дружбы быть не может, о чем он и написал на своей странице в Instagram.

Напомним, что Пауль Нейтсов - известный в эстонских кругах гитарист и автор песен, а Сильвия Ильвес - виолончелистка, одна из участниц группы Urban Symphony.