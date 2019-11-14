Чт, 14.11.2019
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Ильвес показала, как занимается любовью с новым мужем (постельные фото)

Секс, снимок иллюстративный

ФОТО: SCANPIX

Эстонские музыканты Сильвия Ильвес (27) и Пауль Нейтсов (25) недавно сообщили общественности о том, что теперь они муж и жена. А теперь пара поделилась с пользователями Instagram интимными фотографиями. Влюбленные показали, как слились в экстазе. 

«Любить и быть любимой - одни из самых лучших вещей на земле, это стоит хоть раз испытать в жизни», - пишет Сильвия Ильвес. 

На фотографии в Instagram их вдохновила художница Йоко Оно и рок-певец Джон Леннон. 

Пауль Нейтсвом уверен, что между мужчиной и женщиной дружбы быть не может, о чем он и написал на своей странице в Instagram. 

Напомним, что Пауль Нейтсов - известный в эстонских кругах гитарист и автор песен, а Сильвия Ильвес - виолончелистка, одна из участниц группы Urban Symphony. 

Смотрите страстные снимки влюбленной пары ниже!

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