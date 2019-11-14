Не пропустите! Goltsman Ballet представляет балет-фантазию «Алиса в Стране Чудес»

22 и 23 ноября в театральном зале музея KUMU состоится показ детского
танцевального спектакля «Алиса в Стране Чудес» в постановке известного
эстонского хореографа Марии Гольцман.
Goltsman Ballet открывает свой зимний сезон танцевальным спектаклем для детей! Пока репетиции идут полным ходом, билеты на утренний спектакль 22 ноября уже
почти распроданы, билеты на вечерние спектакли тоже быстро раскупаются.
Прошлый зимний Goltsman Ballet показал более 11 спектаклей и почти каждый прошел с аншлагом. «Алиса в стране чудес» - представление очень яркое, с большим количеством действующих лиц, декораций, аутентичной музыкой и спецэффектами!» - рассказывает Мария Гольцман.
Сцена из спектакля "Алиса в Стране Чудес"
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За основу взята любимая всеми сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» - это красочный мир необузданной фантазии, в котором переплетаются мистика и реальность, игра слов и мир снов, необыкновенные, неповторимые персонажи и приключения.
Странный Белый Кролик в жилетке и шляпе встречает однажды в знойный летний день под цветущим деревом маленькую девочку Алису. Девочка читала книжку… Девочка уснула… Белый Кролик очень сильно торопится, ему нельзя опаздывать. Белый Кролик уводит Алису в сказочный мир, где ей встречаются нереальные существа, которые рассказывают ей невероятные истории, где все слова путаются и не сразу понятно, ты маленький или большой, ты бежишь направо или налево… Да и бежишь ли ты вообще? И в какой-то момент ты понимаешь, что ты совсем ничего не понимаешь.
Сцена из спектакля "Алиса в Стране Чудес"
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Хотите узнать, что же случится дальше? Приходите на спектакль!
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