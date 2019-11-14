Не пропустите! Goltsman Ballet представляет балет-фантазию «Алиса в Стране Чудес»

Сцена из спектакля "Алиса в Стране Чудес" Промо

Странный Белый Кролик в жилетке и шляпе встречает однажды в знойный летний день под цветущим деревом маленькую девочку Алису. Девочка читала книжку… Девочка уснула… Белый Кролик очень сильно торопится, ему нельзя опаздывать. Белый Кролик уводит Алису в сказочный мир, где ей встречаются нереальные существа, которые рассказывают ей невероятные истории, где все слова путаются и не сразу понятно, ты маленький или большой, ты бежишь направо или налево… Да и бежишь ли ты вообще? И в какой-то момент ты понимаешь, что ты совсем ничего не понимаешь.