Выбираем главную красавицу Нарвы! Голосуй за полюбившуюся участницу на Limon.ee
Очень скоро, 16 ноября в 18 часов в зале «ДК Ругодив» будет дан старт яркому мероприятию: финальному гала-шоу конкурса «Мисс Нарва-2019»! За титул первой красавицы города будут бороться восемь участниц: две Александры, Аня, Элис, Илона, Кристина, Надя и Настя.
Готовиться к финалу начали еще летом. За прошедшие месяцы девушки получили основательную хореографическую подготовку, отрепетировали общие выступления и индивидуальные домашние задания, провели несколько фотосессий, в том числе выездных.
В финале зрителей ждет целая серия конкурсных выступлений участниц: знакомство-приветствие, творческий номер от каждой девушки, интеллектуальный конкурс, дефиле в купальниках и дефиле в вечерних платьях.
Но во время финального шоу на сцене будут выступать не только конкурсантки. Главным гостем и хедлайнером концерта станет группа Марсель. Зрители увидят также выступления других артистов.
Имя победительницы, которая завоюет диадему конкурса «Мисс Нарва-2019», а также имена двух вице-мисс, назовет жюри. При этом большое значение имеет зрительское СМС-голосование, которое идет уже несколько недель. Победившая в нем девушка обязательно войдет в названную выше тройку призеров.
А вот престижный титул «Мисс зрительских симпатий» не зависит ни от жюри, ни от СМС-голосования. За «Мисс зрительских симпатий» голосуй прямо на нашем портале Limon.ee! Голосование будет завершено 16 ноября в 16 часов, то есть за два часа до начала конкурса!
Как проголосовать?
Чтобы отдать голос полюбившейся вам участнице, зайдите в галерею в начале статьи и поставьте понравившемуся фото отметку «Нравится»!
Кого же в этом году увенчает диадема «Мисс Нарвы»? Кто завоюет столь же почетный титул «Мисс зрительских симпатий»? Все это и многое другое станет известно уже в эту субботу!
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