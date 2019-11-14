Стал известен размер гонорара Пугачевой за концерт в Минске

«Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около 2 000 российских рублей (примерно 28 евро). Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 000 000 рублей (423 000 евро). Из них примерно 250 000 евро (около 18 млн рублей) — гонорар Аллы Пугачевой», — сказал Морозов.

В 2009 году Пугачева объявила о прекращении гастрольной деятельности. Она пояснила, что «мотаться туда-сюда на пароходах, самолетах и других видах транспорта» мешает здоровье, кроме того, после операций подсел голос, писали Dni.Ru. После прощального тура певица выступала только на частных вечеринках и творческих вечерах, а полноценных концертов не давала.