Как вести себя с разными знаками Зодиака во время конфликтов

Овен

Овны крайне вспыльчивы (а в каких-то моментах даже агрессивны). Ты можешь даже не подозревать о том, что заденет Овна, а он в свою очередь станет инициатором серьезного конфликта. Когда беседа начнет переходить на повышенные тона, лучшим решением будет абстрагироваться и сохранять спокойствие, чтобы до конца не испортить отношения.

Телец

Тельцы обычно пускают ситуации на самотек, они редко будут начинать конфликт из-за пустяка. Но то, что действительно задевает их, способно пробудить в Тельцах настоящую ярость. Постарайся заранее поговорить с представителем знака о его переживаниях, а во время конфликта переходить в конструктивный диалог.

Близнецы

Близнецы не любят быть участниками громких ссор и конфликтов и всеми силами пытаются избежать выяснения отношений. Они даже могут прибегать к переписке, чтобы не говорить о важных вещах лично. Если тебе все-таки удалось привести в ярость представителя знака, запаситесь аргументами в свою пользу, иначе тебе не дадут сказать ни единого слова.

Рак

Впечатлительные Раки скорее истеричны, чем агрессивны. Этот сентиментальный знак обычно ведет себя словно обиженный ребенок, которому не купили мороженое у в магазине. Дай Раку высказаться, поплакать и выплеснуть эмоции. Затем прижми к сердцу и скажи, как сильно его любишь.

Лев

В момент ссоры Лев не высказывает претензий, он просто громко хлопает дверью и уходит. Даже если представитель знака не прав, он никогда не придет к тебе раскаявшись. Подожди, пока он остынет, не вступай с ним в словесные перепалки. Скорее всего, в ближайшее время он напишет или позвонит как ни в чем не бывало.

Дева

По своей натуре Девы миролюбивы и спокойны. Иногда они специально хотят казаться стервозными и вспыльчивыми, но это не более, чем защитная реакция, оболочка, в которой ей проще взаимодействовать с окружающими. Представителю знака можно и нужно указывать на ошибки во время конфликта, он способен прислушиваться к объективному мнению о своих поступках и может вовремя признать ошибки.

Весы

Весы никогда не станут провоцировать оппонента на конфликт, они промолчат даже в той ситуации, когда их искренне задевают чьи-то слова или действия. Во время ссоры они скорее расчувствуются, заплачут и растеряются, нежели будут вести агрессивный диалог, поэтому если твой близкий человек — Весы, в ссоре с ним позаботься о его чувствах.

Скорпион

Скорпионы способны ссориться и ругаться ради собственного удовольствия (чтобы выпустить пар или просто позабавиться). Не поддавайся на его провокации. Когда представитель знака изъявит желание выяснить отношения или просто попытается специально тебя задеть, оставайся хладнокровна, тогда в скором времени завершит попытку провокации.

Стрелец

Стрельцы не терпят критики. Особенно чутко они реагируют на попытку навязать им чужое мнение. Если ты начала конфликт с представителем знака, следует помнить, что он способен на оскорбления и переход на личности. После таких сомнительных аргументов с его стороны смело заканчивай диалог и возобновляй только тогда, когда он придет в себя.

Козерог

Под маской сдержанных личностей Козероги скрывают внутри себя бурю эмоций (положительных и отрицательных). Они способны годами таить в себе обиды и вылить на тебя все за раз, когда ты совсем не будешь этого ожидать. Заранее проговаривай с Козерогом все моменты, в которых, как тебе кажется, он мог затаить на тебя злость. Такой враг тебе точно ни к чему.

Водолей

В момент ссоры с Водолеем напоминай ему о том, в каких отношениях ты с ним состоишь. Если это твой коллега, то прямо говори, что его эмоции абсолютно неуместны. Если же это твой близкий человек, то постарайся перевести неприятный диалог в дружескую беседу и вместе с представителем знака посмеяться над сложившейся ситуацией.

Рыбы