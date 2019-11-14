«Ад пуст, все черти здесь»: Никита Михалков осудил венчание Ксении Собчак, а она ему ответила

С момента пышной свадьбы и венчания 38-летней Ксении Собчак и 44-летнего Константина Богомолова прошло ровно два месяца, однако многих эта тема до сих пор задевает за живое.
Так, новый выпуск своей авторской программы «БесогонТВ» 74-летний Никита Михалков целиком посвятил этому событию. В выпуске, который получил название «Ад пуст, все черти здесь», кинорежиссер привел слова некоторых публицистов и представителей РПЦ, осуждающих венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова, а также поделился своей точкой зрения на этот счет. SPLETNIK.RU привел самые яркие цитаты из этой передачи.
Об организации свадьбы и венчания
А что вокруг? Ну вот, представьте себе — человек, к которому пришли, дали деньги и сказали: дайте нам катафалк... Он спросил: для чего? Или ему все равно? А нужна какая-нибудь справка о смерти кого-то? Или можно просто за бабки, как говорится, получить его? Кто написал довольно циничную надпись: "Пока смерть не разлучит нас"? На этом катафалке, с этой надписью молодожены приезжают в загс... Есть водитель, который все это вез... То есть все это надо организовать. Все это режиссура, да? А экипаж с четверкой лошадей? Когда уже в другое платье переодетая невеста подъезжает к храму на венчание... Это же тоже организованная вещь, это не спонтанно, это готовится долго и тщательно. С выдумкой, с обсуждением, с людьми, которые все это исполняют.
О храме, где проходило венчание
А в какой храм приезжают молодожены, чтобы венчаться? "Большое Вознесение", что на Большой Никитской. А что это за храм? Я просто хочу напомнить. Вот на этих плитах, внутри этого храма, стояли Александр Пушкин и Наталья Гончарова, когда их венчали. На этом венчании присутствовали известнейшие люди Москвы. Этот храм был центром, куда приходили на службы, на литургии, на крестины, отпевания, венчания. Этот храм был наполнен огромной, мощнейшей энергией жизни, смерти, любви, надежд.
Сколько людей сюда приходило только потому, что он уже был освящен хотя бы присутствием Пушкина? Сколько людей приходило сюда именно поэтому, чтобы приблизиться к пушкинскому духу? Это удивительная вещь, когда энергия таких людей, как Пушкин, и многих других людей, приходивших туда, наполняла храм и отдавалась другим прихожанам.
Вопрос к церкви
И вот сюда в экипаже приезжают наши молодожены, чтобы совершить таинство венчания. И батюшка спросил у них, веруют ли они, осознают ли они свои грехи... Наверное, они сказали, что осознают. Но у меня нет никакого желания, как говорят молодые, стебаться над происходящим. У меня другой вопрос, и он более серьезный и глубокий, на мой взгляд. А церковь всегда понимает, что она делает? Это же не поступок одного батюшки, он же наверняка с кем-то советовался. Наверное, в церковных административных кругах это обсуждалось. Я абсолютно убежден, стопроцентно, что любой вошедший с улицы и пожелавший венчаться в этом конкретном храме не так быстро получит благословение, если вообще получит.
Когда речь идет о венчании бывшего кандидата в президенты страны — это серьезное дело. Вообще для храма это, может, даже и честь какая-то. Все-таки это не просто так. Человек, который мог стать президентом страны... Правильно? При этом никто и никогда не отменял смысл слова "таинство". Это не значит тайно. Таинство — это значит глубочайшее, искреннее понимание совершаемого обряда.
О последствиях
В шутейном катафалке приехать в загс, потом возложение цветов к памятнику святому Владимиру. Вот это серьезно или это стеб? Потом приезд в храм "Большое Вознесение" на венчание, а потом сама свадьба, вот с таким шабашем. То есть это постановка, частью декораций которой становится храм "Большое Вознесение". То есть он вписывается в эту череду глумления, я не могу по-другому это назвать. То есть эти люди идут в храм венчаться, зная, что будет дальше. Там нет случайностей. И что? Неужели непонятно, что это пятно ложится не только на этот конкретный храм или на этого конкретного батюшку. Это пятно ложится на церковь. Допустим, человек, который только хочет прийти в храм, он еще не уверен. И когда соединяет в своем сознании все то, о чем мы сейчас говорим, — мы уверены, что он захочет переступить порог храма?
Послушайте, я не против стеба, веселья... Ради бога! У каждого свои вкусы и желания. Я просто хочу понять, как это соединяется в сознании. В сознании тех, кто только хочет прийти в церковь, в сознании тех, кто уже ходит в этот храм, в сознании самой церкви.
А чем отличается история Pussy Riot от этой истории, о которой мы сейчас говорим? Да искренностью. Они просто явно, открыто, публично глумились. Получили за это срок. А тут другая история: тут все как бы всерьез, как бы выдохнули, начали новую жизнь. И тут же, за порогом этого храма, началось то, что мы видели.
Ответ Ксении Собчак
Через несколько дней после выхода в эфир этой передачи Ксения Собчак, которая уже не первый раз публично конфликтует с кинорежиссером, написала ответный пост в Instagram. Телеведущая в саркастичной форме заметила, что Михалков очень "своевременно" затронул эту тему, а также адресовала ему ряд вопросов.
Короче, не буду спойлерить вам, это надо видеть! Роскошно все. И хлесткое название "Ад пуст, все черти здесь", и эффектные паузы, и цитаты великих каждые три минуты, и лирическая музыка, и уместный церковный неймдроппинг Ермоловой и Шаляпиным, и пафосный финал.... Прям "Солнечный Удар" в миниатюре. Раньше, бывало, после такого, я возьму и настрочу открытое письмо Никите Сергеевичу (можете найти в интернете "Открытое письмо Михалкову Ксении Собчак"). Но сейчас я активно практикую смирение, поэтому отвечу коротко и тут.
"А они это все всерьез или "как бы с издевкой?" — вопрошает Михалков, параллельно клеймя ритуальные услуги, за то, что выдали катафалк без предъявления собственно трупа. Вопрос настолько содержательный, что я могу ответить лишь вопросом на вопрос, как делают горячо любимые Никитой Сергеевичем евреи: "А вы в последние время то, что снимаете, вы это всерьез снимаете, Никита Сергеевич, или "как бы"? Я вот верю в искренность ваших последних художественных высказываний, пусть они и производят впечатление тончайшего троллинга... А упрекать нас в том, что мы не предъявили труп при получении катафалка... Нам-то хоть подержанный, списанный катафалк выдали, а вам целый госбюджет (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
В комментариях к этому посту между интернет-пользователями разразилась дискуссия. Большинство подписчиков поддержали Ксению и похвалили ее за тонкое чувство юмора и оригинальный ответ кинорежиссеру. К слову, были и те, кто согласился с Никитой Сергеевичем, — они выразили сомнение в искренности обвенчавшихся в церкви Ксении Собчак и Константина Богомолова, а также осудили молодоженов за пиар на собственной свадьбе.