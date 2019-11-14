«Ад пуст, все черти здесь»: Никита Михалков осудил венчание Ксении Собчак, а она ему ответила

В шутейном катафалке приехать в загс, потом возложение цветов к памятнику святому Владимиру. Вот это серьезно или это стеб? Потом приезд в храм "Большое Вознесение" на венчание, а потом сама свадьба, вот с таким шабашем. То есть это постановка, частью декораций которой становится храм "Большое Вознесение". То есть он вписывается в эту череду глумления, я не могу по-другому это назвать. То есть эти люди идут в храм венчаться, зная, что будет дальше. Там нет случайностей. И что? Неужели непонятно, что это пятно ложится не только на этот конкретный храм или на этого конкретного батюшку. Это пятно ложится на церковь. Допустим, человек, который только хочет прийти в храм, он еще не уверен. И когда соединяет в своем сознании все то, о чем мы сейчас говорим, — мы уверены, что он захочет переступить порог храма?