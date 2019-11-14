Шик, блеск, Голливуд! Звезды сияют на красной дорожке премии CMA Awards

Вчера в Нэшвилле, штат Теннесси, состоялась ежегодная церемония вручения премии CMA Awards, на которой чествуют кантри-музыкантов. Ее гостями стали завсегдатаи премии Николь Кидман и Кит Урбан, Риз Уизерспун, Пинк, которая последнее время выходит в свет вместе со всей своей семьей, и другие знаменитости. Заглянула на церемонию и Джиджи Хадид, которая на дорожке позировала вместе с известной американской кантри-певицей Кейси Масгрейвс, пишет Сплетник.