Тренер по йоге достигла оргазма в прямом эфире эстонского телеканала (ВИДЕО)

Вчера вечером гостьей программы Duubel на телеканале TV3 стала тренер по йоге Каролин Царски. Она точно знает, как улучшить свою сексуальную жизнь с партнером и получить максимум удовольствия от близости с ним.

Женщина показала всем зрителям в прямом эфире, что может достичь оргазма за считанные секунды практически на пустом месте. Естественно, у ведущего появились сомнения в честности женщины. На что она сказала, что нашла недавно ученого, который сделал анализ крови до этого состояния (смотрите видео) и после. И результаты показали, что уровень гормонов изменился ровно так же, как у женщин, испытавших оргазм от физического контакта с мужчиной.

«Женщине важно достичь контакта с источником своей женственности. Это и есть сексуальная энергия и если ты сможешь прочувствовать изнутри и пропустить ее по всему телу, то и достигнешь оргазма в любой необходимый для тебя момент», - сказала Царски.