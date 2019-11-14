Егор Крид зажег с Zivert на дне рождения продюсера «Муз-ТВ»

Практически весь шоу-бизнес отметился на юбилее музыкального директора телеканала «Муз-ТВ» — Николая Попова, прошедшем в Москве. На мероприятии появился даже продюсер Максим Фадеев, впервые вышедший в свет после громкого заявления о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла Malfa, пишет Супер.
Свои хиты в честь юбиляра исполняли Artik&Asti, HammAli&Navai, Zivert и Егор Крид.
К слову, последние весь вечер очень активно интересовались обществом друг друга: Крид то и дело приобнимал Юлию, что-то шептал ей на ухо и развлекал девушку шутками.
Наблюдая за теплыми отношениями парочки, Super обратился к Егору с вопросом — не говорит ли все это о скором новом звездном дуэте?
Нет, мы с Юлей слишком любим друг друга, чтобы дуэтом портить наши карьеры,
— отшутился Крид, продолжив задушевное общение с Zivert под звон бокалов с игристым и ароматный дым кальяна.