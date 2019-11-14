Егор Крид зажег с Zivert на дне рождения продюсера «Муз-ТВ»

Свои хиты в честь юбиляра исполняли Artik&Asti, HammAli&Navai, Zivert и Егор Крид.

К слову, последние весь вечер очень активно интересовались обществом друг друга: Крид то и дело приобнимал Юлию, что-то шептал ей на ухо и развлекал девушку шутками.

Наблюдая за теплыми отношениями парочки, Super обратился к Егору с вопросом — не говорит ли все это о скором новом звездном дуэте?

Нет, мы с Юлей слишком любим друг друга, чтобы дуэтом портить наши карьеры,