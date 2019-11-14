Эстонская актриса Екатерина Новоселова рассказала правду о секс-сценах в эстонском кино

Напомним, Екатерина Новоселова прославилась в Эстонии благодаря ярким ролям в провокационном фильме «Svingerid» («Свингеры») и сериале «Litsid» («Шлюхи»), в некоторых сценах которых Новоселова предстает перед зрителем голышом.

По словам актрисы, она совершенно не похожа на своих экранных персонажей, да и сцены, имеющие интимный характер, далеко не всегда даются ей легко.

Если быть откровенной, это нелегко,

— призналась Екатерина.

Актриса отметила, что, к счастью, хоть режиссер и контролирует процесс самих съемок, если речь идет об откровенных сценах, последнее слово остается за Новоселовой.

Да и чувства между актерами, исполняющими роли — всего лишь отличная игра. По ее словам, ни к одному своему партнеру по съемочной площадке она никогда не испытывала никаких чувств. Как отмечает красавица, ей также не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда пришлось бы отказать режиссеру в съемке в какой-то конкретной сцене. Она признается, что никогда не снималась абсолютно голой.

Все показывать не нужно, иначе ведь будет не интересно,

— отшутилась актриса.

Новоселова также открыто рассказала о недостатках своей профессии:

Если быть только актером — быстро выгораешь. Вы постоянно зависите от ролей и переживаете, должно быть что-нибудь еще.