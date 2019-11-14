Эстонская актриса Екатерина Новоселова рассказала правду о секс-сценах в эстонском кино
Гостьей эфира, телепередачи «Õhtu!» на Kanal 2 стала 34-летняя актриса Екатерина Новоселова. Ведущие Роберт Роол и Юри Бучаков обсудили с артисткой тему, которую далеко не каждый день обсуждают в прямом эфире — интимные сцены на эстонском телевидении и в кинематографе.
Напомним, Екатерина Новоселова прославилась в Эстонии благодаря ярким ролям в провокационном фильме «Svingerid» («Свингеры») и сериале «Litsid» («Шлюхи»), в некоторых сценах которых Новоселова предстает перед зрителем голышом.
По словам актрисы, она совершенно не похожа на своих экранных персонажей, да и сцены, имеющие интимный характер, далеко не всегда даются ей легко.
Если быть откровенной, это нелегко,
— призналась Екатерина.
Актриса отметила, что, к счастью, хоть режиссер и контролирует процесс самих съемок, если речь идет об откровенных сценах, последнее слово остается за Новоселовой.
Да и чувства между актерами, исполняющими роли — всего лишь отличная игра. По ее словам, ни к одному своему партнеру по съемочной площадке она никогда не испытывала никаких чувств. Как отмечает красавица, ей также не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда пришлось бы отказать режиссеру в съемке в какой-то конкретной сцене. Она признается, что никогда не снималась абсолютно голой.
Все показывать не нужно, иначе ведь будет не интересно,
— отшутилась актриса.
Новоселова также открыто рассказала о недостатках своей профессии:
Если быть только актером — быстро выгораешь. Вы постоянно зависите от ролей и переживаете, должно быть что-нибудь еще.
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