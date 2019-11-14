Привела поклонников в ярость: 25-летняя модель показала слишком откровенное бикини

На днях Тэмми опубликовала в Instagram пикантное видео, на котором она крутится перед камерой в новеньком бирюзовом купальнике. Модель демонстрировала самые выгодные стороны обновки, которая, по её словам, является пополнением в коллекции. Но она немало удивилась, когда к бикини подписчики отнеслись скептически, пишет Лайф со ссылкой на Daily Star.

Популярные красотки из соцсетей порой забывают, для чего на самом деле предназначен купальник. Поэтому фанаты Тэмми поспешили ей об этом напомнить.

Эм, а можно сделать трусики повыше и лиф, который бы поддерживал грудь? Не все могут позволить себе липосакцию и пластические операции...

Миленько, но почему трусики так высоко? Неудобно же...

Топ не по размеру. Как в этом плавать вообще?