Живой Кен избавился от ненастоящего пресса ради следующей безумной операции

ФОТО: RODRIGO ALVES / CATERS NEWS/Caters News Agency

Недавно Живой Кен вспомнил, что на его теле осталось еще одно место, которого не касался скальпель хирурга. Но просто увеличить и подтянуть ягодицы было бы скучно, поэтому парень попросил врачей пересадить в бедра жир, который они выкачают из его торса.

ФОТО: RODRIGO ALVES / CATERS NEWS/Caters News Agency

Восемь лет кубики пресса прослужили Родриго верой и правдой, но затем мужчина решил, что пора от них избавляться.

ФОТО: RODRIGO ALVES / CATERS NEWS/Caters News Agency

Хоть все и считали, что они смотрятся великолепно, они посылали неверный сигнал, ведь я сделал их, а не накачал в зале. А еще пресс не очень подходил к моему общему образу и начал выглядеть немного глупо,

— отметил Родриго.

ФОТО: RODRIGO ALVES / CATERS NEWS/Caters News Agency

В общей сложности из мужчины откачали около четырёх килограммов жира. И чтобы они не пропали зря, Родриго посредством врачей переместил их слегка пониже спины. Чтобы запечатлеть такой исторический момент, Кен снялся ради этого в немецкой передаче.

ФОТО: gotpap/starmaxinc.com/Starmax/PA Images

Операция проходила в турецкой клинике, но пока полюбоваться результатом не выйдет — пациент проходит реабилитацию, пишет Lad Bible.

ФОТО: RODRIGO ALVES / CATERS NEWS/Caters News Agency

Я рассматриваю свое преображение как эволюцию личности. Я никогда не стремился быть живой куклой или живым Кеном, мне просто хотелось стать уникальным и показать миру, что все возможно,