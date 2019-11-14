Почему ночью лучше спать с подушкой между ног

Когда во время сна между ваших ног находится мягкая подушка, мышцы в нижней части вашего позвоночника практически не испытывают напряжения, что позволяет им за ночь полностью отдохнуть, пишет Zen.Yandex.ru.

Причина вторая: снятие спазмов

За день, настоявшись на ногах, многие люди к вечеру испытывают спазмы в ногах и пояснице. Положив подушку между ног, вы расслабите ноги с поясницей и снимите, таким образом, спазм.

Причина третья: стабильное положение во сне

Находясь во сне с подушкой между ног, вы уменьшаете количество переворотов с бока на бок, и поэтому ваш сон станет более комфортным и спокойным.

Причина четвертая: улучшение кровообращения

Поскольку подушка не дает ногам соприкасаться и давить друг на друга, то в течение всей ночи у вас будет хорошее кровообращение между верхней частью тела и ногами.

Причина пятая: улучшение сна беременных женщин

Большая подушка между ног беременной женщины, находящейся на последних сроках беременности, поддерживает нижние мышцы живота и тем самым снимает напряжение.

Причина шестая: лучшая терморегуляция

В жаркое время года ноги спящего человека, соприкасаясь друг с другом, создают ненужный теплообмен, доставляющий дискомфорт. Подушка с наволочкой из натуральной ткани между ног решает эту проблему.

Причина седьмая: больные колени

Если у вас болят колени, то вам сам Бог велел спать с подушкой между ног! В данном случае подушка выступает в роли «буфера» и не дает коленям соприкасаться и давить друг на друга.