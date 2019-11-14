Почему ночью лучше спать с подушкой между ног

В нашем материале мы назовем семь причин, почему врачи рекомендуют спать с подушкой между ног.
Когда во время сна между ваших ног находится мягкая подушка, мышцы в нижней части вашего позвоночника практически не испытывают напряжения, что позволяет им за ночь полностью отдохнуть, пишет Zen.Yandex.ru.
Причина вторая: снятие спазмов
За день, настоявшись на ногах, многие люди к вечеру испытывают спазмы в ногах и пояснице. Положив подушку между ног, вы расслабите ноги с поясницей и снимите, таким образом, спазм.
Причина третья: стабильное положение во сне
Находясь во сне с подушкой между ног, вы уменьшаете количество переворотов с бока на бок, и поэтому ваш сон станет более комфортным и спокойным.
Причина четвертая: улучшение кровообращения
Поскольку подушка не дает ногам соприкасаться и давить друг на друга, то в течение всей ночи у вас будет хорошее кровообращение между верхней частью тела и ногами.
Причина пятая: улучшение сна беременных женщин
Большая подушка между ног беременной женщины, находящейся на последних сроках беременности, поддерживает нижние мышцы живота и тем самым снимает напряжение.
Причина шестая: лучшая терморегуляция
В жаркое время года ноги спящего человека, соприкасаясь друг с другом, создают ненужный теплообмен, доставляющий дискомфорт. Подушка с наволочкой из натуральной ткани между ног решает эту проблему.
Причина седьмая: больные колени
Если у вас болят колени, то вам сам Бог велел спать с подушкой между ног! В данном случае подушка выступает в роли «буфера» и не дает коленям соприкасаться и давить друг на друга.
Надеемся, мы убедили вас, и теперь вы будете беречь свои ноги с позвоночником и спать с подушкой между ног!