Меган Маркл беременна вторым ребенком: почему все так считают

Отметим, недавно герцоги Сассекские заявили, что британские таблоиды регулярно подают обществу искаженную и неправдивую информацию о королевской семье. Более того, принц Гарри и Меган Маркл даже подали в суд.

Так, по версии британских таблоидов, Меган Маркл беременна во второй раз, а поводом для таких разговоров стал последний выход герцогини – на поминальную службу в Королевском Альберт-холле ко Дню памяти павших солдат стран Британского Содружества. На мероприятии герцогиня Сассекская появилась в черном платье, благодаря которому вполне можно было скрыть животик.

Меган Маркл и принц Гарри ФОТО: Chris Jackson/PA Wire/PA Images

Кроме того, фотографы зафиксировали, что Меган Маркл почти все время держала руку на животе. А этот жест, как указывают СМИ, присущий будущим матерям. И именно такое положение рук часто замечали у герцогини, когда она ждала своего первенца Арчи.