Юлия Михалкова бросила «Уральские Пельмени» ради богатого любовника

Российские СМИ узнали о новом избраннике звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой, не так давно покинувшей ской коллектив и переехавшей из Екатеринбурга в Москву, сообщает Topnews.
По сведениям, три года назад Юлия Михалкова начала встречаться с богатым бизнесменом, который делает ей дорогие подарки и возит на роскошные курорты.
По неподтвержденным данным, мужчина развелся с женой и попросил Михалкову переехать к нему в Подмосковный коттедж. В итоге, по слухам, Юлия бросила работу в «Уральских пельменях» и отправилась к возлюбленному, пишет «Экспресс-Газета».
Тем не менее, в последнее время бывшая звезда «Уральских пельменей» редко появляется в Сети, а ее последняя публикация в Instagram датирована 31 октября.
Достоверно известно, что в 2010 году Юля встречалась с депутатом областной Думы Игорем Даниловым.
Юлия Михалкова и Игорь Данилов
Парочка регулярно брала в аренду апартаменты в пятизвездочном отеле в Екатеринбурге, а в 2013 году даже купила квартиру, но в итоге Юлия и Игорь расстались. По словам Михалковой, они с Даниловым жили в разных ритмах.
«А мне нужен человек, который жил бы со мной в одном ритме. Чтобы он быстрее меня генерировал идеи», - говорила она тогда.