Юлия Михалкова бросила «Уральские Пельмени» ради богатого любовника

Официально эта информация не подтверждена. При этом не так давно сама Михалкова заявила о том, что ее сердце свободно, она не готова променять карьеру на семью.

Тем не менее, в последнее время бывшая звезда «Уральских пельменей» редко появляется в Сети, а ее последняя публикация в Instagram датирована 31 октября.