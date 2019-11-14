Чт, 14.11.2019
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Юлия Михалкова бросила «Уральские Пельмени» ради богатого любовника

Юлия Михалкова

ФОТО: Instagram

Российские СМИ узнали о новом избраннике звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой, не так давно покинувшей ской коллектив и переехавшей из Екатеринбурга в Москву, сообщает Topnews.

По сведениям, три года назад Юлия Михалкова начала встречаться с богатым бизнесменом, который делает ей дорогие подарки и возит на роскошные курорты.

По неподтвержденным данным, мужчина развелся с женой и попросил Михалкову переехать к нему в Подмосковный коттедж. В итоге, по слухам, Юлия бросила работу в «Уральских пельменях» и отправилась к возлюбленному, пишет «Экспресс-Газета».

Официально эта информация не подтверждена. При этом не так давно сама Михалкова заявила о том, что ее сердце свободно, она не готова променять карьеру на семью.

Тем не менее, в последнее время бывшая звезда «Уральских пельменей» редко появляется в Сети, а ее последняя публикация в Instagram датирована 31 октября.

Достоверно известно, что в 2010 году Юля встречалась с депутатом областной Думы Игорем Даниловым.

Юлия Михалкова и Игорь Данилов

Парочка регулярно брала в аренду апартаменты в пятизвездочном отеле в Екатеринбурге, а в 2013 году даже купила квартиру, но в итоге Юлия и Игорь расстались. По словам Михалковой, они с Даниловым жили в разных ритмах.

«А мне нужен человек, который жил бы со мной в одном ритме. Чтобы он быстрее меня генерировал идеи», - говорила она тогда.

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