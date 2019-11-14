Софья Эрнст рассекретила быструю свадьбу с генпродюсером Первого канала

Софья и Константин начали встречаться в 2014 году. До недавнего времени они не спешили официально оформлять свои отношения. За пять лет у них родились две дочери, имена которых супруги не называли. Более того, они даже не показывали их фотографии. Сегодня актриса впервые откровенно рассказала о браке с генеральным продюсером Первого канала.

Звезда сериала «Содержанки», второй сезон которого выйдет зимой 2020 года, подтвердила свой статус жены Константина Эрнста. Звездная пара отказалась от пышного торжества, а свои отношения узаконила в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. По словам актрисы, это произошло быстро. «Мы оба люди закрытые. Мой муж вообще чемпион по закрытости. Мы, наверное, даже не могли бы целоваться при огромном количестве людей. Пришли в ЗАГС после работы за пять минут до закрытия. Обменялись кольцами и поставили подписи в свидетельстве. Всё», — сообщила Софья журналу Tatler.

Эрнст поделилась и секретами воспитания наследниц. Они с мужем решили, что дочери будут билингвами. Для этого супруги наняли для них нянь — иностранок. Старшая дочь уже демонстрирует первые успехи — в разговоре она часто переходит с русского на английский.

По первому образованию Софья — экономист, а актерскую карьеру начала относительно недавно. На ее счету работа в театральной постановке Константина Богомолова по пьесе «Три сестры», роль в его же сериале «Содержанки» и работа в короткометражной картине Ренаты Литвиновой «Сны Иосифа». Для съемок в последней ленте Софье пришлось отпрашиваться у супруга, потому что она находилась на последних сроках беременности.

«Я до последнего боялась сказать Константину. Призналась буквально накануне. Сказала, что мне не нужно никакого подарка в честь будущего рождения ребенка, только пусть позволит сняться в кино», — поделилась она.