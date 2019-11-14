Ким Кардашян раскрыла секрет сексуальной груди: откровенное видео

«Я покажу вам, как заклеить ваши груди лентой, потому что это то, что я использовала в течение многих лет. В основном лента работает как лиф, когда бюстгальтер просто не подходит, особенно когда вы носите блейзер без рубашки и платья с низким вырезом», — отметила Ким.

Супруга рэпера Канье Уэста опубликовала видео, на котором ее помощница предстала топлес. Соски скрыли специальные накладки, которые тоже присутствуют в линейке. После этого Ким отрезала кусок ленты и легкими движениями наклеила ее на грудь. Ким надела на девушку блейзер и показала, как ее область декольте красиво выглядит без бюстгальтера.