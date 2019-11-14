После угроз расправы Кристина Асмус наняла телохранителя

По некоторым данным, скандал привел к тому, что Кристине начали угрожать расправой, и она приняла решение обезопасить свою жизнь. Так, на недавнем публичном мероприятии «Женщина года» журнала Glamour звезда появилась без своего мужа Гарика Харламова, но в сопровождении сестры. Рядом с ними постоянно находился охранник.