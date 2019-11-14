После угроз расправы Кристина Асмус наняла телохранителя

По информации российских светских хроникеров, известная актриса Кристина Асмус после развернувшейся в ее отношении травли из-за участия в постельной сцене в недавно вышедшем на экраны фильме «Текст» наняла телохранителя, пишет Topnews.
По некоторым данным, скандал привел к тому, что Кристине начали угрожать расправой, и она приняла решение обезопасить свою жизнь. Так, на недавнем публичном мероприятии «Женщина года» журнала Glamour звезда появилась без своего мужа Гарика Харламова, но в сопровождении сестры. Рядом с ними постоянно находился охранник.
Блондинка охотно позировала фотографам и коллегам по миру шоу-бизнеса, которые снимали ее на камеры мобильных телефонов. При этом она отказалась общаться с журналистами, объясняя, что ей уже достаточно того внимания, которое свалилось на нее за последнее время.