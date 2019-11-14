«Даже чай не может правильно заварить!»: британцы разочаровались в своем премьер-министре

Борис Джонсон вызвал гнев британцев, неправильно заварив чай. Некоторые пользователи Сети заявили, что не станут голосовать за человека, который делает это. Об этом сообщает Life.ru.
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пользователи Сети раскритиковали за нарушение чайной церемонии, сообщает Sky News.
Все дело в том, что на видео с его комментариями по поводу Брекзита Джонсон наливает молоко в чашку, где находился чайный пакетик. Такой способ приготовления напитка спровоцировал бурное обсуждение среди британцев.
Многие задались вопросом, как Джонсон планирует исполнять свои обязанности, если он даже чай не может правильно заварить. Один из комментаторов сказал, что эта ошибка может повлиять на его голос при выборах.
I’ve answered a few questions about Brexit, the economy and Marmite.— Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 November 2019
Watch our first election broadcast now.pic.twitter.com/boH1GfJdJU
Я никогда не смогу проголосовать за того, кто это делает,
— написал один из комментаторов.
Британские интернет-пользователи один за другим начали давать советы своему премьеру, как следует заваривать чай. Они объяснили, что сначала нужно вытаскивать чайный пакетик, а потом уже наливать в напиток молоко или сливки.