«Даже чай не может правильно заварить!»: британцы разочаровались в своем премьер-министре

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пользователи Сети раскритиковали за нарушение чайной церемонии, сообщает Sky News.

Все дело в том, что на видео с его комментариями по поводу Брекзита Джонсон наливает молоко в чашку, где находился чайный пакетик. Такой способ приготовления напитка спровоцировал бурное обсуждение среди британцев.

Многие задались вопросом, как Джонсон планирует исполнять свои обязанности, если он даже чай не может правильно заварить. Один из комментаторов сказал, что эта ошибка может повлиять на его голос при выборах.

I’ve answered a few questions about Brexit, the economy and Marmite.



Watch our first election broadcast now.pic.twitter.com/boH1GfJdJU — Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 November 2019

Я никогда не смогу проголосовать за того, кто это делает,

— написал один из комментаторов.