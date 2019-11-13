Смотри: Анна Плетнева «Винтаж» выпустила новый видеоклип

В 2018 году, после многолетней истории легендарной группы, певица приняла решение выходить на сцену под именем Анна Плетнева «Винтаж». Сегодня артистка порадовала поклонников свежим видеоклипом.
На данный момент артистка успела порадовать слушателей несколькими синглами и клипами, а также представила дебютный сольный альбом «Сильная девочка» и одноименное шоу.
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Анна Плетнева — популярная российская певица, композитор, солистка группы «Винтаж». Начала свою музыкальную карьеру в составе известной девичьей группы «Лицей» в 1997 году. Спустя несколько лет Анна совместно с Алексеем Романоф создали свой проект под названием «Винтаж».