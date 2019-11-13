Робби Уильямс прожил 13 лет без мобильного телефона

«У меня нет телефона с 2006 года. Я всегда использую свой ноутбук, у меня всегда есть доступ Wi-Fi», — пояснил артист. Обсуждая социальные сети, он отметил, что у него нет паролей от них, иначе его карьере пришел бы конец. По словам звезды, посты за него публикуют другие люди.

Напомним, что летом 2018 года Уильямс появился на стадионе «Лужники» в Москве перед первым матчем ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией. Он спел несколько песен, в том числе Rock DJ. Во время своего выступления музыкант показал средний палец, сопроводив жест словами: «Я сделал это бесплатно».