Анастасия Решетова показала, как кормит грудью малыша

Девушка опубликовала любопытный пост на своей странице в соцсети Instagram. На фото она позирует вместе с сыном. По всей видимости, на снимке запечатлен процесс кормления малыша. Несмотря на неудобства, знаменитость не собирается переводить его на искусственное вскармливание.

«Мамочки которые отказываются от грудного вскармливания, я искренне вас не понимаю. Я конечно сама сначала боялась что этот процесс будет доставлять дискомфорт, но когда впервые покормила сыночка, то сразу поняла что ни за что не буду лишать нас такого удовольствия», – написала Решетова.

Она отметила, что с первого прикладывания стало ясно: Ратмир любит поесть. Модель рада этому, ведь хороший аппетит мальчика поможет избежать такой проблемы, как застой молока. Она подчеркнула, что крошка съедает ровно столько, сколько мама может ему дать.