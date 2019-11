Анастасия Решетова показала, как кормит грудью малыша

View this post on Instagram

Мамочки которые отказываются от грудного вскармливания, я искренне вас не понимаю )) Я конечно сама сначала боялась что этот процесс будет доставлять дискомфорт, но когда впервые покормила сыночка, то сразу поняла что ни за что не буду лишать нас такого удовольствия. С первого прикладывания было видно , что поесть он любит ещё как, поэтому , у меня не должно быть такой проблемы как застой молока. Сколько у мамы есть , столько он и сьедает ) Я еще в первые дни после того как узнала о беременности , сразу знала что буду на стороне ГВ, ведь никто не придумал ничего лучше материнского молока. Это максимальная польза для иммунитета, полный набор витаминов и всего необходимого для развития малыша. Ну и плюс это такая концентрации любви в одном моменте. Как бы пафосно это не звучало, но это именно так)) Естественно, мы вряд ли будем на ГВ больше года. Смысла в этом особо и нет. Изначально я вообще планировала кормить максимум полгода так как все -таки этот процесс подразумевает мое постоянное присутствие дома, а мне ещё столько всего хочется успеть 🤪 В общем , пока кайфую, но ведь у нас ещё не полезли зубы , так что вернёмся к этому разговору позже ещё 😄Расскажите и вы теперь , кто кормил и как долго?)