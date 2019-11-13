Дональд Трамп вновь появился на публике с куском туалетной бумаги

Президента США Дональда Трампа снова заметили с пришпиленной к ботинку туалетной бумагой. В соцсетях смеются над оконфузившимся американским лидером.
Кусок туалетной бумаги на ноге президента заметили 13 ноября, когда он шел из лимузина в самолет. Бумага отлипла от ботинка только тогда, когда он начал подниматься на борт.
Это не первый подобный случай: с туалетной бумагой на ботинке Трампа также заметили в октябре 2018 года. Президент прошел с ней на ботинке от лимузина до самолета, а затем поднялся по трапу.