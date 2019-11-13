Видео: сын Мика Джаггера зажигательно спел на русском трек Элджея и Feduk

Судя произношению, он не понимает значения слов этой композиции, но молодому человеку это не мешает испытывать удовольствие.

Русская музыка удивительна,

— приписал он к ролику.

Джаггер-младший один из восьми детей солиста Rolling Stones. Поклонники отмечают, что он больше всех похож на знаменитого родителя. Однако не музыкальными предпочтениями.

Трек «Розовое вино» стал хитом 2017 года. Тем летом наследник рок-звезды вместе с отцом побывал в России. Не исключено, что русской танцевальной музыкой Лукас проникся именно в той поездке.