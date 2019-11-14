Большой театр лишил Анастасию Волочкову пенсии

Волочкова работала в театре до 2003 года, потом ее уволили. Сделано это было, по уверениям Насти, незаконно, иначе бы она сейчас получала пенсию в размере 19 тысяч рублей.

«Я подала в суд на директора театра Иксанова, который рассказал всему свету, что меня уволили из-за того, что я толстая. Я доказала в суде, что это не так, и выиграла процесс. С тех пор моя трудовая книжка лежит в Большом театре. Я никого не трогала все эти годы, просто работала и работаю по сей день, но уже над своими шоу. А сейчас дирекция Большого театра сообщила о том, что Анастасии Волочковой не положена пенсия. Да она мне и не нужна! Но так говорить обо мне просто некрасиво. Я уже вошла в историю мирового балета как известнейшая русская балерина», — говорит Анастасия.

Волочкову в Большой театр пригласил выдающийся артист балета Владимир Васильев в 1998 году. Проработав какое-то время, она уехала в Англию, однако по просьбе балетмейстера Юрия Григоровича вернулась. «Он восстанавливал балет «Лебединое озеро» и требовал, чтобы главную партию танцевала именно я. Помню, товарищ, который руководил балетом в то время, просто попросил меня написать заявление на отпуск по уходу за ребенком без сохранения денежного содержания. 23 сентября моей дочери исполнилось 14 лет. У меня отпуск по уходу за ребенком длится уже 14 лет», — возмущается Волочкова.

Чтобы уточнить, почему Волочковой не платят пенсию, журналисты обратились к ее юристу Виктору Швецу. Тот сообщил, что сейчас в Большом театре собирают документы о том, что балерина пять лет была их солисткой. Этот же процесс будет организован и в других местах, где трудилась Волочкова.