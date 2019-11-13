Светлана Сурганова ищет родную мать

Именно оттуда в 1972 году ее забрали мать и дочь Зоя и Лия Сургановы. Сначала Зоя Михайловна хотела взять мальчика, но того уже усыновили. «Остался вот такой выбор: девочка с целиакией, анемией, спущенным животом, часто болеющая ангинами. Они взяли меня, выходили, выкормили гречневой кашей, всячески восстанавливали. Это был лучший сценарий, который можно было придумать для меня», — рассказывает артистка.

У нее нет обиды на биологических родителей. Звезда благодарна им за то, что подарили ей жизнь. Вырастили же ее мама Лия и бабушка Зоя, которые постоянно рассказывали девочке выдуманные истории об отце.

О том, что приемная, Светлана начала догадываться в возрасте семи лет, но правду узнала лишь после 20 лет. «Мама не простила мне мой побег в Магадан. И в острый момент выпалила: «И вообще, ты не родная дочь». Был шок. Я попросила поподробней рассказать. Она объяснила, что меня взяли из клиники педиатрического института. Моя фамилия не Сурганова, а Власова, так мне запомнилось. Я была очень взволнована этой новостью, могла что-то себе придумать», — признается Светлана.

В 27 лет у Сургановой обнаружили рак сигмовидной кишки. За два месяца она перенесла ряд операций. До 2005 года Светлане требовался тщательный уход, поскольку та практически не вставала с постели. Потом обострился холецистит, нашли камни в желчном пузыре — и снова две операции. Сегодня Сурганова лишь время от времени наведывается к врачам, проходит необходимые обследования. Благодаря поддержке друзей артистка восстановилась и вернулась к работе.

В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» решили помочь Светлане найти биологическую маму. Журналисты задействовали в поисках детектива Олега Зимина. «Мы пытались найти сведения в отделе опеки в Выборгском исполкоме. Оказалось, решение об удочерении хранилось в государственном архиве Санкт-Петербурга. Нам удалось поговорить с заведующей загса. Итогом стала справка об удочерении», — поделился Зимин.

Светлана тоже включилась в поиск информации и выяснила, что родную мать женщину предположительно зовут Галина, в первый раз она родила в 19 лет. Потом на свет появилась ее младшая дочь, которая сейчас живет в Германии. Команда передачи Малахова нашла предполагаемую сестру Сургановой. Ее тоже зовут Светлана.

«Ребенок родился больной — так сообщили в роддоме. Сказали, чтобы писала отказ, типа твоя жизнь в порядке. Она и написала. Они жили, скандалили. И когда разошлись — она его бросила, другого мужика себе нашла, — мой отец со злости сказал: «А знаешь, твоя мать такое учудила...» Она ничего не говорила. Твердила, что отец дурак и наговаривает на нее», — рассказала найденная журналистами Светлана Власова.

Для установления родства был проведен ДНК-тест с участием биологического материала Светланы Сургановой и Светланы Власовой. «С вероятностью 93,9% вы не являетесь родственниками», — сообщил результаты эксперт.