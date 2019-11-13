Фото: что случилось на концерте Пугачевой в Минске?

Почему Примадонна не смогла выйти к зрителям на бис? И на какие жертвы готовы пойти фанаты ради любимой артистки? Об этом вы узнаете в новом выпуске программы «Светская хроника».
Поздно ночью к Белорусскому вокзалу в Москве подъехала роскошная иномарка. Толпа поклонников замерла в ожидании. Из автомобиля вышла Алла Пугачева. С идеальным макияжем, укладкой, в длинном платье она осторожно подошла к персональному вагону поезда Москва-Минск. Примадонна отправилась в столицу Белоруссии на первый за долгое время сольный концерт. Пассажиры, которым посчастливилось ехать в одном поезде с самой Примадонной признаются: в составе в эту ночь была особая атмосфера, пишет 5-tv.ru.
Лариса Горбунова:
- Поезд был волшебный. Два вагона между нами было, но энергетика была поразительная. Мне казалось, все это чувствовали. Если бы ее не было, была бы пустота. Она - волшебная энергетика.
В Минске артистку встречали торжественно. Поклонники передали звезде ее любимое белорусское сало. Один из поклонников даже решил сделать татуировку с автографом Примадонны!
Среди зрителей из разных городов и даже стран встречались и очень знакомые лица. Вот, например, Вера Брежнева. Прилетела на один день, специально ради концерта знаменитой коллеги.
Вера Брежнева, певица:
- Мы сегодня прилетели рано утром ради Аллы Борисовны на концерт. Сегодня прилетели, завтра улетаем. Для меня это историческое событие, сердце стучит, вы не слышите?
Несмотря на то, что концерт в Минске – точное повторение юбилейной программы Народной артистки, цена билетов была более доступной, чем в Москве.
Лариса Гаврилова:
- В Москве мы покупали в кассе билеты, и они стоили до 70 тысяч (1000 евро). Я первая стояла в кассе, и я знаю, такие были цены. А про спекулянтские мы не будем даже говорить. А в Минске билеты стоят до 10 тысяч (около 135 евро) первые ряды.
Музыкальному критику Артуру Гаспаряну удалось заглянуть в гримерку Примадонны. Докладывает: Алла Борисовна волновалась, как будто в первый раз.
Артур Гаспарян, музыкальный критик:
- Собирается с духом, эмоционально, боится забыть слова каких-то песен. Ей дают листочек, а она говорит, не хочу я этот листочек, потому что все равно ничего не увижу. Сейчас она у нас уже не конвейерная певица, к счастью. Поэтому каждый концерт как на вес золота. И для зрителя, кстати, и для нее.
Алла Борисовна вышла на сцену в оригинальном наряде: коротких шортах, дополненных стильной юбкой. Стилисты придумали такой наряд, чтобы Примадонна чувствовала себя в нем озорной девчонкой.
Артистка сменила несколько нарядов. Следующий образ - кокетливая красная пачка и кеды. Сложно поверить, что Примадонне в этом году исполнилось 70 лет, так энергично она танцевала на сцене. Что же могло произойти с артисткой? В финале одной из песен Пугачева забралась на стол и эффектно разбила ногой стоявшие на нем стеклянные бутылки.
В финале Алла надела белую юбку в пол. Широкий ремень подчеркивал тонкую талию 70-летней певицы. Пугачева исполнила трогательную песню, посвященную своему супругу Максиму Галкину.
Пока Алла Борисовна пела, за кулисами готовилась к выходу балерина Анастасия Волочкова. Примадонна пригласила ее принять участие в одном из номеров.
Пугачева даже попыталась повторить знаменитый шпагат балерины. И у нее практически получилось!
Артистка оставалась энергичной до самого конца. Никто не мог подумать, что с Примадонной что-то не так. Двухчасовую программу она отработала вживую. Только по тяжелому дыханию певицы можно было понять, что она устала.
В конце шоу Пугачевой торжественно вручили государственную награду – орден дружбы народов, согласно Указу президента Республики Беларусь. Еще один презент – конфеты, которые изготовлены по уникальной технологии и вручаются только первым лицам государства.
Исполнив заключительную песню, Пугачева поспешно удалилась за кулисы. Зрители долго не хотели расходиться и звали артистку на бис. Но Алла Борисовна так и не вышла. Фанаты замерли. Что произошло с Примадонной?
Голос, который еще недавно пел любимые хиты, теперь был заметно уставшим и охриплым.
«Я уже лежу на диванчике, выпила таблеточку»
Оказалось, артистка плохо себя почувствовала. Пришлось даже принять лекарство.
Такая масштабная программа дала о себе знать. Сразу после выступления Алла Борисовна поехала на вокзал. Поезд Минск-Москва уже ждал свою знаменитую пассажирку.
Друг Пугачевой, дизайнер Игорь Гуляев рассказывает: это был ошеломительный успех!
Игорь Гуляев, дизайнер:
- Я зашел и сказал – энергетика была круче, чем в Кремле, а она засмеялась.
Пугачева села в свой вагон и отправилась обратно в Москву. Примадонна уехала. Но обещала вернуться. Через десять лет, когда будет отмечать 80-летний юбилей:
Алла Пугачева, певица:
- Вот пока я иду пор сцене туда – аплодируйте! А потом – идите с Богом по домам! Ждите новых встреч! Обязательно в 80 лет не только спою, но и станцую.