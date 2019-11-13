Фото: что случилось на концерте Пугачевой в Минске?

Поздно ночью к Белорусскому вокзалу в Москве подъехала роскошная иномарка. Толпа поклонников замерла в ожидании. Из автомобиля вышла Алла Пугачева. С идеальным макияжем, укладкой, в длинном платье она осторожно подошла к персональному вагону поезда Москва-Минск. Примадонна отправилась в столицу Белоруссии на первый за долгое время сольный концерт. Пассажиры, которым посчастливилось ехать в одном поезде с самой Примадонной признаются: в составе в эту ночь была особая атмосфера, пишет 5-tv.ru.

Алла Пугачева в спецвагоне поезда Москва-Минск ФОТО: Пятый канал/Светская хроника

Лариса Горбунова:

- Поезд был волшебный. Два вагона между нами было, но энергетика была поразительная. Мне казалось, все это чувствовали. Если бы ее не было, была бы пустота. Она - волшебная энергетика.

В Минске артистку встречали торжественно. Поклонники передали звезде ее любимое белорусское сало. Один из поклонников даже решил сделать татуировку с автографом Примадонны!

Среди зрителей из разных городов и даже стран встречались и очень знакомые лица. Вот, например, Вера Брежнева. Прилетела на один день, специально ради концерта знаменитой коллеги.

Певица Вера Брежнева ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Вера Брежнева, певица:

- Мы сегодня прилетели рано утром ради Аллы Борисовны на концерт. Сегодня прилетели, завтра улетаем. Для меня это историческое событие, сердце стучит, вы не слышите?

Несмотря на то, что концерт в Минске – точное повторение юбилейной программы Народной артистки, цена билетов была более доступной, чем в Москве.

Лариса Гаврилова:

- В Москве мы покупали в кассе билеты, и они стоили до 70 тысяч (1000 евро). Я первая стояла в кассе, и я знаю, такие были цены. А про спекулянтские мы не будем даже говорить. А в Минске билеты стоят до 10 тысяч (около 135 евро) первые ряды.

Музыкальному критику Артуру Гаспаряну удалось заглянуть в гримерку Примадонны. Докладывает: Алла Борисовна волновалась, как будто в первый раз.

Артур Гаспарян ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Артур Гаспарян, музыкальный критик:

- Собирается с духом, эмоционально, боится забыть слова каких-то песен. Ей дают листочек, а она говорит, не хочу я этот листочек, потому что все равно ничего не увижу. Сейчас она у нас уже не конвейерная певица, к счастью. Поэтому каждый концерт как на вес золота. И для зрителя, кстати, и для нее.

Алла Борисовна вышла на сцену в оригинальном наряде: коротких шортах, дополненных стильной юбкой. Стилисты придумали такой наряд, чтобы Примадонна чувствовала себя в нем озорной девчонкой.

Алла Пугачева в Минске ФОТО: Пятый канал/Светская хроника

Артистка сменила несколько нарядов. Следующий образ - кокетливая красная пачка и кеды. Сложно поверить, что Примадонне в этом году исполнилось 70 лет, так энергично она танцевала на сцене. Что же могло произойти с артисткой? В финале одной из песен Пугачева забралась на стол и эффектно разбила ногой стоявшие на нем стеклянные бутылки.