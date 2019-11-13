Ср, 13.11.2019
Видео: Ольга Бузова сделала важное объявление для жителей Таллинна СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Николай Басков впервые после смерти отца вышел в свет с матерью

Николай Басков

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

43-летний Николай Басков впервые после кончины отца Виктора Владимировича появился на публике с матерью. 64-летняя Елена Николаевна выглядела бодрой рядом со знаменитым сыном, пишет Телепрограмма.

Николай сопроводил мать на концерт в Большом театре, посвященный 30-летию Детского музыкального театра юного актера. Николай когда-то учился здесь, поэтому не смог остаться в стороне от праздника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FAN ACCOUNT NIKOLAI BASKOV (@nikolai_thebest) on

Отметим, что после смерти 67-летнего отца Баскова в июне, Елена Николаевна не засветилась ни на одном столичном мероприятии.

Николай в трагический момент был на гастролях в Беларуси и узнал печальную новость буквально за несколько минут до выхода на сцену. Однако артист нашел в себе силы выйти к поклонникам и честно отработать весь концерт. А после первым же рейсом улетел домой.

НАВЕРХ