Николай Басков впервые после смерти отца вышел в свет с матерью

Николай сопроводил мать на концерт в Большом театре, посвященный 30-летию Детского музыкального театра юного актера. Николай когда-то учился здесь, поэтому не смог остаться в стороне от праздника.

Отметим, что после смерти 67-летнего отца Баскова в июне, Елена Николаевна не засветилась ни на одном столичном мероприятии.

Николай в трагический момент был на гастролях в Беларуси и узнал печальную новость буквально за несколько минут до выхода на сцену. Однако артист нашел в себе силы выйти к поклонникам и честно отработать весь концерт. А после первым же рейсом улетел домой.