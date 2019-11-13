Американская полиция выгнала журналистов Первого канала из Голливуда

Передача «Жизнь других» с Жанной Бадоевой на Первом канале любит снимать там, куда других не пускают. Непросто было получить разрешение на видеосъемку возле знаменитой белой надписи HOLLYWOOD, расположенной в Лос-Анджелесе на Голливудских холмах. После долгих бюрократических мытарств разрешение все-таки выдали, но только на 15 минут.

Американцы также выделили для российских телевизионщиков сопровождающего полицейского, который открыл им забор, огораживающий гигантские буквы, и выдали длинную прочную веревку, по которой нужно было спускаться с обрыва вниз, к буквам.

Спортсменов в команде нет — спустились кое-как. Походили вокруг белоснежных букв, которые сделаны, кстати, из шифера, что-то поснимали. Время быстро вышло, начали собираться. Не успели зачехлить камеру, как ровно на 16-минуте, будто в кино, к холму подлетели полицейские вертолеты. Это был кошмар!

— призналась телеведущая.

Вертолеты с грохотом кружили вокруг нас, поднимая пыльный вихрь. Полиция зловеще повторяла в рупор: «Срочно покиньте территорию!» Мы кинулись к веревке, но карабкаться наверх гораздо сложнее, чем спускаться...»

В итоге путешествие закончилось травмами для всей съемочной группы.

Я растянула ногу. Оператор упал и сильно ушибся, синяк во всю спину. Сценарист вообще сорвался с веревки и ободрал в кровь локти и руки. Съездили в Голливуд,

— заключила Жанна.

Впрочем, как прежде рассказывала ведущая проекта, рисковать на съемках практически не приходится.

«Жизнь других» — это шоу не о риске. Нам важно заполучить информацию, которая скрыта от глаз туриста и удивить зрителя интересными, необычными фактами из жизни жителей конкретной страны. Вот это мы пытаемся у них и выпытать,