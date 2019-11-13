Каждый гимназист Эстонии в ноябре может на день стать тенью одного из журналистов Limon.ee
В ноябре в Эстонии традиционно проходит День тени. В этом году главный русский развлекательный портал страны не остается в стороне. Limon.ee с огромным удовольствием приглашает в свою редакцию весело и интересно провести один школьный и рабочий день учеников 10-12 классов из разных гимназий страны.
Школьники сами смогут выбрать, тенью кого из редакции они будут. Можно стать тенью руководителя русских развлекательных порталов Эдгара Гергеля, также можно выбрать любого журналиста нашей развлекательной редакции ЗДЕСЬ!
В течение рабочего дня ученики смогут узнать много нового о профессии журналиста, попрактиковать свои языковые навыки, пообщаться с сотрудниками портала Limon.ee и, быть может, даже снять свою программу!
Регистрация проходит до 20 ноября, количество участников ограничено! Прийти на день тени можно будет в любой подходящий для ученика рабочий день! До встречи!