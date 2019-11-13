Каждый гимназист Эстонии в ноябре может на день стать тенью одного из журналистов Limon.ee

В ноябре в Эстонии традиционно проходит День тени. В этом году главный русский развлекательный портал страны не остается в стороне. Limon.ee с огромным удовольствием приглашает в свою редакцию весело и интересно провести один школьный и рабочий день учеников 10-12 классов из разных гимназий страны.