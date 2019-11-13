Родила в пять лет: что стало с самой молодой матерью в мире и ее ребенком

Лина Медина родилась и жила в самой обычной перуанской семье того времени. В возрасте пяти лет у девочки стал сильно набухать живот и родители решили отвезти девочку к местному врачу. Сначала все думали, что это либо грыжа, либо опухоль. Но врач сообщил, что родители Лины скоро станут бабушкой и дедушкой. Тогда эта история сразу же просочилась в СМИ и ее стали обсуждать во всём мире. Это были 40-е годы прошлого века, поэтому стоит понимать, что общество было достаточно консервативным. Большая часть людей считала, что ребенка нужно оставить, хотя врачи говорили, что это может навредить и самой девочке и ребенку. Но обратное действие тоже было рискованно, так как срок беременности составлял уже семь месяцев. Родители решили рискнуть и попробовать оставить ребенка.

И произошло чудо. Девочка не только не получила никаких травм и осталась абсолютно здорова, но и мальчик родился абсолютно здоровым. Но нужно было после этого как-то жить дальше. Девочка годилась своему сыну скорее в сестры, нежели в матери. Поэтому воспитанием ребенка занимались бабушка в дедушкой. Мальчика назвали Херардо в честь врача, который принимал роды.

Долгое время мальчик и не знал, что Лина является его мамой. Все родственники намеренно скрывали это от него.

Но главный вопрос оставался открытым. Кто же является отцом ребенка? Сама Лина об этом никогда не рассказывала, а родители тоже не знали. Возможно беременность стала возможной из-за странных перуанских обрядов. Родители же считали, что это дар небес. Сейчас по этому поводу выдвигается большое количество версий произошедшего.

Что стало в юной Линой и ее сыном после этого? В целом ничего особенного. Ранняя беременность мало сказалась на их последующей жизни. Лина так и не смогла получить какое-либо адекватное образование и устроилась в клинику секретарем, где и проработала до конца жизни. Только после того, как она смогла там проработать какое-то время, параллельно получила образование младшего фельдшера. В возрасте 35 лет она вышла замуж, а в 39 лет появился второй сын. Получается, что разница в возрасте между братьями составляла 34 года.

Херардо, сын Лины, рос абсолютно здоровым мальчиком, образования так и не получил. Зарабатывал на жизнь как мог. Но, к сожалению, в возрасте 40 лет у него обнаружили опухоль костного мозга. Но это не было никак связано, с тем, что его мать была столь юна.

Многие люди считают, что на самом деле это всего лишь выдумка и в истории никогда не существовало человека по имени Лина Медина. Но тому, что это произошло на самом деле существует большое количество доказательств. Это и документы из больницы, и показания свидетелей. К тому же, сама семья не была рада столь стремительной популярности. Они всеми силами старались оградить Лину и Херардо от назойливых журналистов.

Сама Лина прожила до 82 лет и ее не стало только в 2015 году. Она так и не рассказала, кто был отцом мальчика и что с ней на самом деле произошло. Либо она сама этого не знает, либо она получила серьезную психологическую травму.