На горячей испанской коллекции эстонского дизайнера Тийны Талумеэс гостей ослепляли 2000 бриллиантов стоимостью более 100 000 евро

Volver или в переводе с испанского «возвращайся». Дизайнер вернулась к самой себе и своей любимой теме - испанским мотивам. И ее новая коллекция, показанная 13 ноября, унесла гостей на южное и горячее побережье Испании.
Обжигающий кожу ветер, страсть и пылкие эмоции, стук каблуков в такт бессмертным ритмам фламенко - лучшие модели Эстонии представили наряды Тийны Талумеэс.
Андалузия служила источником вдохновения для дизайнера в течение многих лет, и это третья коллекция, навеянная темпераментом жителей юга Испании.
Если в предыдущих коллекциях у Тийны было множество платьев с оборками, в этой акцент сделан на женский архетип: решительную и уверенную в себе женщину, которая предпочитает закрытые платья, но все равно очень сексуальную, с глубоким внутренним содержанием и твердым характером. Женщину, которая правит многочисленной семьей, потому что впитала в себя мудрость нескольких поколений своих предков.
Особого внимания заслуживают аксессуары - серьги, кольца и подвески. В финальном выходе на модели Инне Жук были украшения с бриллиантами стоимостью 112 000 евро. В них насчитывалось 2000 бриллиантов общим весом 30 каратов. Такие драгоценности идеально подходят для показов Haute Couture на неделях моды в Париже или Нью-Йорке или для голливудских див, проходящих по красным дорожкам. Радует, что такие элегантные украшения класса люкс от фирмы Hearts Fine Jewellery можно было видеть в Таллинне на показе эстонского дизайнера.
Финальный выход. На модели Инне Жук украшения с бриллиантами стоимостью 112 000 евро
Калев Лиллеорг
«Волвер» - это еще один из любимых фильмов Талумеэс. Помните, в фильме Альмодовара играет очаровательная Пенелопа Крус.
Доминирующим цветом коллекции стал драматический черный, к нему для пущей драмы добавилася кроваво-красный, их разбавили бежево-серые цвета песка на пляжах Андалузии. Не обошлось и без мавританских мотивов - узоры вышивки напоминают арабскую вязь.