На горячей испанской коллекции эстонского дизайнера Тийны Талумеэс гостей ослепляли 2000 бриллиантов стоимостью более 100 000 евро

Если в предыдущих коллекциях у Тийны было множество платьев с оборками, в этой акцент сделан на женский архетип: решительную и уверенную в себе женщину, которая предпочитает закрытые платья, но все равно очень сексуальную, с глубоким внутренним содержанием и твердым характером. Женщину, которая правит многочисленной семьей, потому что впитала в себя мудрость нескольких поколений своих предков.