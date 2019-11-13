Знаки Зодиака, которые сами себя подталкивают к бедной и одинокой старости

Чтобы этого не случилось, zen.yandex.ru рассказывает об ошибках людей определенных знаков Зодиака, которые приводят в бедной и одинокой старости.

Овен. Родившиеся под этим знаков очень властные, жесткие, воинственные и капризные. Близким людям крайне тяжело с ними жить, ведь они могут отравлять всё существование. Овен вечно чем-то недоволен, не терпит, когда с ним спорят и привык, что все должны жить по его указке. Вредный знак создает конфликты на ровном месте, а порой и вовсе не думает, что говорит. Колкие слова, бессердечность редко забываются. В старости дети Овнов будут пытаться всячески избегать лишних ссор, пустых разговоров и бранных выражений в свой адрес. Иногда это приводит к тому, что стариков-Овнов отправляют в дом престарелых.

Дева. Люди этого знака очень много работают, а потому уделяют мало времени своей семье. Вечные переработки, командировки, а дома сплошные придирки и критика. Мало кто такое выдержит. И с возрастом характер не становится лучше. Родным придется слушать, как они живут и как должны жить, и это самое невинное, что может высказать Дева. С таким знаком сложно ужиться, поэтому они часто остаются одни на старости лет.

Водолей. Представители этого знака не очень-то стремятся к созданию семейного гнезда. Им нравится путешествовать, находить новых друзей и много-много общаться. Зато Водолеи умеют хорошо зарабатывать деньги, поэтому вряд ли их ждет бедная старость, а вот в одиночестве - вполне вероятно.