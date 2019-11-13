Ольгу Бузову раскритиковали за рекламу опасного средства от прыщей

«Хочу поделиться с вами очень крутым средством от прыщиков, которое не раз меня спасало накануне важных съемок», — говорит в ролике Бузова и демонстрирует флакон с жидкостью голубого цвета.

На историю обратила внимание блогер Екатерина Конасова, выпустившая видео по теме. В нем девушка утверждает, что Бузова рекламирует продукцию, в которой содержится антибиотик тетрациклин и которая опасна для кожи. Она обратилась к певице и призвала ее лично проверять каждое предложение о рекламе.

Вскоре после выхода видео Конасовой пользователи стали писать сообщения в комментариях к публикациям Бузовой. «Оля, вам не стыдно своим подписчикам рекламировать сыворотку, в которой были обнаружены антибиотики? Которую суд признал опасной? Вы вообще нормальная? Или деньги не пахнут?», — спрашивают подписчики. Сама певица пока никак не прокомментировала опубликованную рекламу.

Ранее Конасова по просьбе пострадавших подписчиков сделала серию разоблачительных видеороликов. Запрошенная ею экспертиза косметики «Fem Fatal», производителя из Чебоксар, показала, что продукция опасна для здоровья. Компания продвигала свою продукцию через Instagram-блогеров. Основатель компании Александр Потапов утверждал, что сыворотка не содержит антибиотиков. Он также заверил, что других запрещенных в косметике компонентов тоже нет и что средство прошло испытания и получило декларацию соответствия.