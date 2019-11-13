«Маленькая трусливая девочка-истеричка»: стали известны шокирующие семейные тайны доцента-расчленителя

При этом семья Олега Соколова призналась, что не надеется вообще больше увидеть сына. «Если мы его увидим здесь - мы будет только рады», - сказал отец обвиняемого. «Мы его уже никогда больше не увидим, мы его, Валера, с тобой потеряли навсегда!» - добавила женщина.

На этом фоне близкая знакомая доцента рассказала «Московскому комсомольцу» о том, как сложилась судьба жестокого убийцы. По ее словам, первая жена Олега Соколова, которую также звали Анастасия, умерла при странных обстоятельствах.

«Странная история. Примерно в 2004 году общие знакомые сказали, что она умерла от рака мозга», - поведала анонимная собеседница журналистов.

Она добавила, что женщина никогда не жаловалась, не болела и была «дородной, розовощекой, в теле». И вдруг сообщение: Настя умерла. Никто из наших общих знакомых не знает, где ее похоронили. Никто не присутствовал на похоронах», - рассказала она.

При этом сам Соколов негативно отзывался о своей первой супруге. «Последний раз он сказал о ней так: «Она стала злой фурией, я воспитал чудовище». Больше мы к этой теме не возвращались», - рассказала собеседница.

Рассуждая о причинах конфликта с Анастасией Ещенко, закончившегося жестоким убийством, женщина предположила, что девушка могла решиться уйти от Олега Соколова. «Скорее всего, когда Настя Ещенко решила от него уйти, он испугался, что лишится статуса. Он не понимал, что в глазах окружающих уже давно выглядел смешно – пожилой мужчина с молоденькой девочкой. Он думал, что настолько хорош, поэтому рядом с ним молодые и красивые. Скорее всего, та девушка его тоже любила одно время. Их объединяла страсть к истории. Но когда пелена с ее глаз спала, чувство прошло», - предположила она.

В качестве основной версии конфликта с избранницей, напомним, называлась такая: будто Анастасия Ещенко плохо воспринимала то обстоятельства, что Соколов проводит время со своими детьми от первого брака. Однако источник журналистов отмечает, что доцента вряд ли можно назвать хорошим отцом. «Настя [первая жена Олега Соколова] переживала все измены супруга, но когда я спросила ее о причине развода, она ответила, что Олегу наплевать на ребенка, он совсем не уделял время дочери. Вот это ее задевало. Анастасия после рождения ребенка не сомневалась, что муж изменится. Но чуда не произошло. Соколов оказался не приспособлен к семейной жизни. Он жил своими историческим трудами и показухой. Мы говорили с ним на эту тему. Он отвечал: «Как ты себе представляешь, у меня дома стоит бюст Наполеона, все солидно, ко мне приходят гости, а у меня дети в подгузниках бегают». Быт подрывал его имидж», - вспоминает женщина.

По ее словам, еще не находясь в официальном разводе с первой женой, Соколов начал жить со своей будущей на тот момент второй женой Анной.

Она отмечает, что доцент мог ударить человека, но предпочитал делать это чужими руками, так как считал, что «махать кулаками – дело слуг».

Отвечая на комментарий журналиста о поведении Соколова на суде, где он плакал и выл, женщина сказала: «То, что мы наблюдали на суде - свойственная ему манера. Олег Соколов по своей сути - маленькая трусливая девочка-истеричка. В обычной жизни, когда его просто обижали или что-то шло не по его воле, он тоже рыдал и так же истерил. Сейчас он в панике. Боится тюрьмы. За погибшую он не переживает, снова думает о себе, о будущем. И понимает, что его прежней жизни пришел конец»,

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