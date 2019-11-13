Теребивший свой член депутат пришел на заседание в маске Джокера

Народный депутат от Илья Кива принес на трибуну Верховной Рады маску Джокера. А потом разгуливал в этой маске сессионным залом парламента, сообщает 24tv.ua.
Это произошло во время принятия депутатской присяги Сергеем Рудыком. После последних слов присяги новоиспеченного нардепа Кива подошел к трибуне, за которой стоял Рудык, и положил на нее маску Джокера. Кива при этом сказал несколько слов, которые невозможно было расслышать.
На такой поступок Кивы отреагировал спикер парламента Дмитрий Разумков: «Мы не боимся резиновых масок». Эти слова в зале встретили аплодисментами.
После этого кто-то из нардепов взял эту маску и сбросил на пол, а дальше ее передали работникам Аппарата Рады, которые работают в сессионном зале. Кива стал искать маску, обратился к Разумкову, а тот ответил, что не брал его резиновое изделие. Впоследствии Кива нашел маску, взял ее и вышел из зала заседаний.
Очевидно, что Кива пришел в Совет в образе Джокера, чтобы подколоть нардепов от партии «Слуга народа». Ведь именно с членами этой политсилы одноименный пранкер Джокер публикует последнее время много разоблачительных переписок. В «Слуге народа» никак не могут раскрыть личность пранкера, но предполагают, что это один из членов партии.
Напомним, что недавно Илья Кива во время заседания неоднократно касался своих гениталий. Тогда он заявил, что просто поправлял член.