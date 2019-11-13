Теребивший свой член депутат пришел на заседание в маске Джокера

Это произошло во время принятия депутатской присяги Сергеем Рудыком. После последних слов присяги новоиспеченного нардепа Кива подошел к трибуне, за которой стоял Рудык, и положил на нее маску Джокера. Кива при этом сказал несколько слов, которые невозможно было расслышать.

На такой поступок Кивы отреагировал спикер парламента Дмитрий Разумков: «Мы не боимся резиновых масок». Эти слова в зале встретили аплодисментами.

После этого кто-то из нардепов взял эту маску и сбросил на пол, а дальше ее передали работникам Аппарата Рады, которые работают в сессионном зале. Кива стал искать маску, обратился к Разумкову, а тот ответил, что не брал его резиновое изделие. Впоследствии Кива нашел маску, взял ее и вышел из зала заседаний.

Очевидно, что Кива пришел в Совет в образе Джокера, чтобы подколоть нардепов от партии «Слуга народа». Ведь именно с членами этой политсилы одноименный пранкер Джокер публикует последнее время много разоблачительных переписок. В «Слуге народа» никак не могут раскрыть личность пранкера, но предполагают, что это один из членов партии.