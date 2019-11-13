Андрей Данилко чуть не умер во время концерта

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в амплуа Верки Сердючки, чуть не умер во время концерта, сообщает MIGnews.com.ua.
У 46-летнего артиста случилась блокада сердца. Это резкое сокращение сердечного ритма.
Известно, что он участвовал в съемках новогоднего концерта для одного из украинских телеканалов. За час до выхода на сцену Данилко почувствовал себя плохо.
Между своими выступлениями певцу нужно было отдохнуть и переодеться. После одного из выходов он и вовсе закрылся и не выходил из гримерки несколько часов.
Ему сделали уколы нескольких препаратов, после чего артист почувствовал себя лучше.
Также известно, что Данилко пришлось полностью обколоть различными препаратами, чтобы нормализовать состояние. Только после проведенных процедур артисту стало немного лучше.