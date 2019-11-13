Андрей Данилко чуть не умер во время концерта

У 46-летнего артиста случилась блокада сердца. Это резкое сокращение сердечного ритма.

Известно, что он участвовал в съемках новогоднего концерта для одного из украинских телеканалов. За час до выхода на сцену Данилко почувствовал себя плохо.

Между своими выступлениями певцу нужно было отдохнуть и переодеться. После одного из выходов он и вовсе закрылся и не выходил из гримерки несколько часов.

Ему сделали уколы нескольких препаратов, после чего артист почувствовал себя лучше.