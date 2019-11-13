Мать Стефании Маликовой публично осадила дочь за непристойное поведение

Вдруг максимально близко к моему столику подходят две девочки и кричат: «Это Маликова». Меня это смутило, потому что это было очень громко и неуместно... Мы тоже часто видим с подругами кого-то, кто вызывает у нас бурные эмоции, но мы не оглашаем фамилии так развязно и фамильярно,