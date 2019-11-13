Мать Стефании Маликовой публично осадила дочь за непристойное поведение

За жизнью дочери Дмитрия Маликова Стефании следит почти полмиллиона человек, каждая ее публикация в Instagram активно обсуждается, пишет Экспресс газета.
Накануне Стеша решила поделиться с подписчиками историей, которая произошла с ней в одном из московских ресторанов. Там Стеша занималась учебой, когда проходящие мимо девушки ее узнали и стали активно обсуждать и громко называть ее фамилию.
Вдруг максимально близко к моему столику подходят две девочки и кричат: «Это Маликова». Меня это смутило, потому что это было очень громко и неуместно... Мы тоже часто видим с подругами кого-то, кто вызывает у нас бурные эмоции, но мы не оглашаем фамилии так развязно и фамильярно,
— возмутилась Стефания.
Неожиданно под этим постом появился комментарий мамы Стеши — Елены Маликовой. Она не поддержала дочь, а лишь публично ее осадила, отметив, что дочери надо спокойнее реагировать на такие ситуации и не ругать своих поклонников. Жалобы Стефании в микроблоге ее мама посчитала неуместными.
На твоего папу такая реакция уже 30 лет. Каждый день... Но никогда он не фыркнул ни на одного человека, лишь добрая улыбка и приветствие! Учись, Стешенька! И еще... Хорошо, что узнают, хуже когда перестанут,
— строго написала Елена.