«Есть ли в зале извращенцы?»: подростки и дерзкие девочки показали, как на рок-концерте

"Новости о нашем концерте распространяются по сарафанному радио", - сказал менеджер группы. И он прав, про концерт "Кис-Кис" особо не было никакой рекламы.

До концерта оставалось еще 4 часа, но у клуба уже стали собираться колоритные подростки. Ребята сидели на лестнице, слушали музыку, пели и танцевали. Преимущественно - это были девочки-подростки 15-16 лет с волосами яркого цвета, в юбочках и ярким макияжем.

Таких на концерте оказалась треть.

Часть пришла в сопровождении родителей, которые стояли в стороне и смотрели, как подростки прыгают, бесятся, визжат от радости и поют слова песен вместе с вокалисткой.

"кис-кис" ФОТО: Anna Lastovska/ пресс-фото

Навскидку, "кис-кис" - это такой яркий поп-панк на русском языке. Позитивный, громкий, с долей юношеского максимализма и нежеланием взрослеть. Музыкально яркий со знакомыми до боли рифами из хитов Аврил Лавин, The Offspring, Green Day, Ramones, которые словно клубничным сиропом приправлены женским вокалом и текстами в стиле группы t.A.Tu. и "Мальчишника".

Эту "сахарную гремучую смесь" со сцены транслирует команда профессиональных музыкантов, которые выступают в масках, выводя на первый план двух девушек - барабанщицу Алину Олешеву и вокалистку Софью Сомусеву.

Прислушавшись к текстам песен, да даже по их названиям, можно понять, почему они так нравятся современной молодежи - они для них, поют на их языке про подростковые проблемы и взаимоотношения.

Песни, которые звучали в тот вечер: "Жиза", "ЛГБТ", "Тиндер", "Личка", "Дура", "Подруга", "Спанч-Боб", "Рэпер", "Фарш", "Молчи", "Трахаюсь" и другие.

Софья не просто пела, она прыгала, бегала, визжала и хохотала на сцене. Было видно, что солистка получает удовольствие от того, что делает. Девушка неоднократно обращалась в зал с провокационными вопросами, типа "Есть ли в зале извращенцы?" или "А вы присылали кому-то фото своего члена?".

Родители, которые стояли в тот момент в зале, явно были удивлены, но они скорее всего вспомнили себя и кассеты "Красной плесени" и ностальгически улыбнулись.

Теперь с совершенной уверенностью можно сказать: "Панк - жив!". И если в этот раз девушки приехали и выступили почти для 200 человек, то в следующий раз количество их зрителей прибавится вдвое.

Определенно, этот проект столь колоритный и звонкий, что наверняка станет одним из претендентов на звание "Музыкального открытия 2019 года".