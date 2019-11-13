Фото 50-летней Бондарчук без нижнего белья из бани произвело фурор

В кадре женщина позирует без нижнего белья, в полуголом виде. Она стоит спиной к камере в полоборота, прикрываясь банным полотенцем. Еще одно такое же полотенце намотано у нее на голове.

«Я люблю тебя, детка», - подписал Харченко снимок в сториз своего Instagram на английском языке.

По некоторым данным, в ближайшее время Светлана Бондарчук снова выйдет замуж. Одной из примет радостного события светские хроникеры называют появление кольца с бриллиантом на безымянном пальце женщины. Однако Светлана не комментирует свою личную жизнь.