Ср, 13.11.2019
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Фото 50-летней Бондарчук без нижнего белья из бани произвело фурор

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

ФОТО: Instagram

Новый возлюбленной бывшей жены режиссера Федора Бондарчука 50-летней Светланы - Сергей Харченко - опубликовал в Сети откровенный снимок своей избранницы, пишет Topnews.

В кадре женщина позирует без нижнего белья, в полуголом виде. Она стоит спиной к камере в полоборота, прикрываясь банным полотенцем. Еще одно такое же полотенце намотано у нее на голове.

«Я люблю тебя, детка», - подписал Харченко снимок в сториз своего Instagram на английском языке.

По некоторым данным, в ближайшее время Светлана Бондарчук снова выйдет замуж. Одной из примет радостного события светские хроникеры называют появление кольца с бриллиантом на безымянном пальце женщины. Однако Светлана не комментирует свою личную жизнь.

Напомним, что она впервые вышла замуж еще будучи студенткой за Федора Бондарчука. Пара состояла в браке 25 лет. За это время у них родились сын Сергей и дочь Варвара. Светлана Бондарчук на сегодняшний день дважды успела стать бабушкой.

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