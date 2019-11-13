Фото 50-летней Бондарчук без нижнего белья из бани произвело фурор

Новый возлюбленной бывшей жены режиссера Федора Бондарчука 50-летней Светланы - Сергей Харченко - опубликовал в Сети откровенный снимок своей избранницы, пишет Topnews.
В кадре женщина позирует без нижнего белья, в полуголом виде. Она стоит спиной к камере в полоборота, прикрываясь банным полотенцем. Еще одно такое же полотенце намотано у нее на голове.
«Я люблю тебя, детка», - подписал Харченко снимок в сториз своего Instagram на английском языке.
По некоторым данным, в ближайшее время Светлана Бондарчук снова выйдет замуж. Одной из примет радостного события светские хроникеры называют появление кольца с бриллиантом на безымянном пальце женщины. Однако Светлана не комментирует свою личную жизнь.
Напомним, что она впервые вышла замуж еще будучи студенткой за Федора Бондарчука. Пара состояла в браке 25 лет. За это время у них родились сын Сергей и дочь Варвара. Светлана Бондарчук на сегодняшний день дважды успела стать бабушкой.