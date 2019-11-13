«Да здравствует Франция»: петербурженка прыгнула в Мойку вслед за доцентом Соколовым

Подумали о том, чтобы снять такой ролик, реконструировать его и сделать таким, чтобы нам самим от него было легко,

В создании видео принимали участия трое: сама девушка, оператор и идейный вдохновитель. Каждая деталь ролика так или иначе отсылала к историку Олегу Соколову. Флаг Франции, изображенный на головном уборе, намекал на область исследований преподавателя, который изучал жизнь Наполеона Бонапарта. А прыжок в реку в точности повторял действия педагога, которого нашли в воде вместе с рюкзаком с отрубленными частями тела убитой.