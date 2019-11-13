Джастин Бибер появился на открытии Black Star Burger в Лос-Анджелесе: во сколько это обошлось Тимати?

Тимати решил сделать свой бизнес международным и начал продавать бургеры и в США. Причем открытие первого ресторана рэпера Black Star Burger в Лос-Анджелесе прошло с большой помпой, а среди гостей появился американский певец Джастин Бибер. Он попозировал вместе с Тимати перед камерами, пишет Экспресс газета.
Правда, кумир американской молодежи приехал на мероприятие не один, а вместе с женой – Хейли Болдуин, однако в сам ресторан модель не пошла и перед фотографами не светилась, тихонько поджидая супруга вдали от любопытны глаз.
А все потому, что Тимати оплатил только одного гостя – Бибера. По слухам, появление певца на том или ином мероприятии в рекламных целях стоит немалых денег – порядка нескольких миллионов долларов, так что Тимуру Юнусову пришлось серьезно раскошелиться, чтобы зазвать к себе американскую звезду. Как говорят, Джастин еще тот скандалист и даже за гонорар не всегда соглашается на подобные выходы в свет, и приходится приложить усилия, чтобы с ним договориться, пишет Telegram-канал «Только никому».