Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отпраздновали двухлетие младшей дочери

Снимками с этого торжества звездная пара уже поделилась со своими многочисленными подписчиками в Instagram. На фото Джорджина позирует вместе с Аланой, а также детьми Роналду, рожденными от суррогатной матери, — девятилетним Криштиану-младшим и двухлетними двойняшками Евой и Мэтью.

С виду в семье Криштиану Роналду и Джорджины Родригес царит настоящая идиллия — они часто отдыхают всей семьей, публикуют милые фото в соцсети и публично признаются друг другу в любви. А недавно в одном из своих интервью футболист заявил, что "в один прекрасный день" они с Джорджиной обязательно поженятся (когда это случится, к слову, Криштиану не уточнил). Роналду также добавил, что его мама в восторге от его избранницы и считает ее "девушкой мечты".