Ср, 13.11.2019
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Ликуйте: ровно через месяц этот долгожданный российский исполнитель взорвет Таллинн!

Элджей

ФОТО: Промо

13 декабря на концертной площадке Cathouse состоится концерт российского хип-хоп исполнителя Элджея.

У таллиннских фанатов есть уникальный шанс услышать всю серию альбомов Sayonara Boy, включая наделавший немало шума и самый свежий релиз - Sayonara Boy 143.

Молодой и харизматичный убийца битов Элджей - это андеграунд, это мэйнстрим, это топ, это must see. Это горючая смесь электронного звука, наглых текстов, радиоактивного рэпа, бесконечного рэйва. Уникальность и нестандартность подачи сделали Элджея кумиром миллионов, подняли на вершины хит-парадов и принесли заслуженное звание одного из самых успешных артистов современной рэп-сцены.

Билеты в предварительной продаже в кассах Piletilevi.

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