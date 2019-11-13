Ликуйте: ровно через месяц этот долгожданный российский исполнитель взорвет Таллинн!

У таллиннских фанатов есть уникальный шанс услышать всю серию альбомов Sayonara Boy, включая наделавший немало шума и самый свежий релиз - Sayonara Boy 143.

Молодой и харизматичный убийца битов Элджей - это андеграунд, это мэйнстрим, это топ, это must see. Это горючая смесь электронного звука, наглых текстов, радиоактивного рэпа, бесконечного рэйва. Уникальность и нестандартность подачи сделали Элджея кумиром миллионов, подняли на вершины хит-парадов и принесли заслуженное звание одного из самых успешных артистов современной рэп-сцены.