Меган Маркл и принц Гарри снова нарушают традицию королевской семьи

Многочисленные члены британской королевской семьи собираются на Рождество в частной усадьбе Виндзорской династии. Королева принимает своих родственников в Сандрингемском дворце в Норфолке.

Однако герцогиня и герцог Сассекские в этом году не присоединятся к остальным членам семьи. Источник при дворце сообщил, что Меган, Гарри и их сын Арчи, для которого это будет первое Рождество, не поедут в Сандрингем. Вместо этого они останутся в своем коттедже Фрогмор на территории Виндзорского замка или отдохнут на родине Меган в США.

Пара давно запланировала поездку в Лос-Анджелес. Они возьмут отпуск от королевских обязанностей, чтобы встретить День благодарения с мамой бывшей актрисы 63-летней Дорией Рэгланд. Первоначально предполагалась, что в Рождеству они вернутся в Великобританию, чтобы лично поздравить 93-летнюю королеву и 98-летнего принца Филиппа.

Королевский биограф Ингрид Сьюард заявила, что младший сын принцессы Дианы с женой отказались от большого семейного праздника из-за маленького возраста своего первенца, для которого такое скопление людей и суета нежелательны. «Рождество в Сандрингеме может быть довольно напряженным. Они не хотят везти туда Арчи в таком юном возрасте. Как бы то ни было, Сандрингем на протяжении многих веков принимал у себя очень многих детей и прекрасно приспособлен для этого. Я думаю, это печально, что они не хотят быть частью семейного собрания, особенно теперь, когда королева и герцог Эдинбургский находятся в столь почтенном возрасте. Королева, может быть, и немного обижена, но она слишком великодушна, чтобы когда-либо показывать это», — отметила Сьюард.